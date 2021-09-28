У Кремлі кажуть, що готові до діалогу з Україною про закупівлю газу напряму

У Володимира Путіна заявили, що готові відновити діалог про закупівлю Україною російського газу. У Кремлі додали, що "пропонували це вже давно".

У Росії знову "хочуть" діалогу з Україною щодо газу. Відповідну заяву зробив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Росія про відновлення діалогу з Україною

За його словами, Росія готова обговорювати з Києвом питання відновлення закупівель Україною російського газу напряму.

Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні,

– зазначив Пєсков.

Водночас, коментуючи підписання договору між "Газпромом" і Угорщиною про постачання газу в обхід України, він наголосив, що такий контракт "не порушує будь-яких жодних прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі".

Нагадаємо, напередодні Угорщина підписала з Росією газову угоду, яку розкритикувала Україна.

Угода Угорщини й Газпрому: основне