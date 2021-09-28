У Кремлі кажуть, що готові до діалогу з Україною про закупівлю газу напряму
Джерело:Интерфакс
У Володимира Путіна заявили, що готові відновити діалог про закупівлю Україною російського газу. У Кремлі додали, що "пропонували це вже давно".
У Росії знову "хочуть" діалогу з Україною щодо газу. Відповідну заяву зробив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
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Росія про відновлення діалогу з Україною
За його словами, Росія готова обговорювати з Києвом питання відновлення закупівель Україною російського газу напряму.
Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні,
– зазначив Пєсков.
Водночас, коментуючи підписання договору між "Газпромом" і Угорщиною про постачання газу в обхід України, він наголосив, що такий контракт "не порушує будь-яких жодних прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі".
Нагадаємо, напередодні Угорщина підписала з Росією газову угоду, яку розкритикувала Україна.
Угода Угорщини й Газпрому: основне
- Угорщина погодила з російським "Газпромом" контракт на постачання газу в обхід України на 15 років.
- Київ сприйняв такий крок як "необґрунтоване рішення на догоду Кремлю та на шкоду українсько-угорським відносинам".
- Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав угоду ударом по Україні. Він додав, що країна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з Угорщиною.
- Крім того, українська сторона звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.