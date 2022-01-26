У Кремлі заявили, що даватимуть зброю бойовикам, поки Україна "не виконає" мінські домовленості

У Росії планують офіційно надати зброю бойовикам з Донбасу. Мотивують це тим, що Київ, мовляв, "не виконує" мінські домовленості.

У Кремлі цинічно вважають себе "прихильниками повного виконання" мінських домовленостей. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Політик традиційно побідкався, що Україна "саботує мінські домовленості. Захід, мовляв, обіцяв Київ "змусити" це робити, але так і не дотримав слова.

Коли Україна надасть особливий статус Донбасу, всі питання відпадуть (щодо постачання зброї – 24 канал),

– сказав Лавров.

Зауважимо, Росія вже 8 років постачає окупантам зброю на Донбас. Хоч у Кремлі від цього відхрещуються, є безліч доказів, які доводять російську присутність на Сході України. Однак лише тепер у Москві заговорили про те, щоб визнати бойовиків офіційно й надати їм зброю.

Росія хоче визнати бойовиків: головне

Кремль досі офіційно не визнав так звані "республіки" своїх посіпак на Донбасі. Лише наприкінці 2021 року російські комуністи почали розробляти законопроєкт про визнання бойовиків.

19 січня вони внесли документ у Держдуму. До речі, у законопроєкті згадали й лідера ОУН Степана Бандеру. Мовляв, українська влада його проставляє, а це, на думку росіян, "дуже погано".

Заступник голови Держдуми з питань СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький вважає визнання бойовиків "невчасним". Адже це "стане причиною назвати Росію агресором" й може зашкодити переговорам із США щодо "гарантій безпеки".

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що визнання окупантів стане "очевидним й повним виходом Москви з мінських домовленостей".

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