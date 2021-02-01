У Кремлі заявили, що Росія готова відключитись від глобального інтернету

Джерело: TASS

У Росії є технології, щоб забезпечити роботу "рунету". Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

До речі Підтримав анексію Криму: президент Чехії назвав Навального націоналістом

Чи відключать в Росії глобальний інтернет

Медведєв зізнався, що на законодавчому рівні також все підготували, однак зауважив, що відключати інтернет таки б не хотілось. Чиновник стверджує, що рішення є запасним, якщо Росію відключать від глобальної мережі.

Безумовно, ключові права на управління – у США. Так що потенційно, якщо трапиться щось надзвичайне, якщо у когось зовсім знесе голову, таке може статися. Саме тому, що ключі від скриньки перебувають за океаном,

– сказав політик.

Медведєв поскаржився, що Росія має загрози відключення від міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Тому, як каже політик, Росія створила свою систему передачі інформації, аби можна було обмінюватися електронними повідомленнями.

"Те ж саме потенційно може статися і з інтернетом, і тоді у нас не буде доступу до основних вузлів цієї мереж", – підсумував Медведєв.

Зауважимо, коли в Білорусі відбувались протести проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, влада також відключала інтернет. Щоправда, на деякий час.