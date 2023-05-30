Наліт дронів на Москву: у Кремлі пригрозили Києву найжорсткішими заходами

Росія, яка майже щодня цинічно обстрілює українські міста, заговорила про відповідь на "терористичні атаки київського режиму". В Україні вже відреагували на ці обурливі заяви.

Офіційну позицію щодо цього озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

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У ворожому МЗС заявили, що Росія залишає за собою право вжити найжорсткіших заходів у відповідь на терористичні атаки київського режиму. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу переконаний, що саме Україна організувала атаку безпілотниками по цивільних об'єктах у Москві. Водночас він стверджує, що всі безпілотники були збиті.

Цікаво, а як можна стверджувати, що атака була саме на цивільні об'єкти, якщо безпілотники не долетіли до цілі і нікуди не влучили.

Реакція України на атаку дронів на Москву

Подоляк відкинув пряму причетність Києва до ударів БпЛА. Він назвав це "малоцікавою подією". Але зазначив, що, "можливо, не всі дрони готові атакувати Україну й хочуть повернутися до своїх творців".

Всі люди, які вважають, що чомусь можуть грати в односторонню гру, що можна буде руйнувати суверенну державу іншу, абсолютно безкарно. Після 15 місяців вони ще не зрозуміли, що в принципі 2014-го року у них не буде? Ніякого там підписання лінії поділу... А вони далі будуть зі своїми понтами розповідати, як вони весь світ на коліна ставлять – цього не буде! Кожен з них буде відповідати у повному обсязі, – сказав Подоляк.

Відповідаючи на запитання, чи причетна Україна до сьогоднішніх атак на Москву, радник глави ОПУ заявив, що "до штучного інтелекту країна причетна", але напряму до атак – ні.

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