Кремлю не подобається військове співробітництво України і Туреччини
Джерело:ТАСС
У Кремлі висловилися щодо військово-технічого співробітництва України й Туреччини. Цю тему там вважають важливою.
Про це говорив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він вкотре цинічно заявив, що Україна – це країна, яка має "внутрішні конфлікти" на Південному Сході.
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Звичайно, нам не хотілося б, щоб подібні системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів,
– бідкався речник Путіна.
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що безпілотники Bayraktar, закуплені у Туреччини, вже виконують бойові завдання. Їх розташували там, де є найбільша потреба.
Bayraktar виготовлятимуть в Україні
Під час візиту до США президент Зеленський зустрівся з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Політики домовилися, зокрема, про те, що в Україні виготовлятимуть турецькі ударні безпілотники Bayraktar. Крім цього, до 2023 року Туреччина також побудує для України сучасний корвет.Важливо! Нещодавно Ердоган вкотре наголосив, що не визнає окупацію Росією Кримського півострова. Ці слова викликали у Кремлі справжню істерику.
Коротко про безпілотники Bayraktar
- Це турецькі ударні безпілотники нового покоління. Їх активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема – на Близькому Сході.
- Ці дрони можуть нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним ракетним озброєнням вони здатні знищувати бронетехніку та морські цілі противника.