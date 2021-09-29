Кремлю не подобається військове співробітництво України і Туреччини

У Кремлі висловилися щодо військово-технічого співробітництва України й Туреччини. Цю тему там вважають важливою.

Про це говорив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він вкотре цинічно заявив, що Україна – це країна, яка має "внутрішні конфлікти" на Південному Сході.

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Звичайно, нам не хотілося б, щоб подібні системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів,

– бідкався речник Путіна.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що безпілотники Bayraktar, закуплені у Туреччини, вже виконують бойові завдання. Їх розташували там, де є найбільша потреба.

Bayraktar виготовлятимуть в Україні

Під час візиту до США президент Зеленський зустрівся з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Політики домовилися, зокрема, про те, що в Україні виготовлятимуть турецькі ударні безпілотники Bayraktar. Крім цього, до 2023 року Туреччина також побудує для України сучасний корвет.

Коротко про безпілотники Bayraktar