Постріл із рекордної відстані: відомий снайпер розповів, як ліквідував бойовиків Талібану

Британський снайпер Крейг Гаррісон пригадав, як побив світовий рекорд з найдальшого бойового пострілу. Це сталося, коли у 2009 році він застрелив двох кулеметників Талібану з відстані 2475 метрів.

Тоді Гарррісон служив у британській армії і воював в провінції Гільменд, що в Афганістані. У листопаді 2022 року рекорд Гаррісона побив український захисник. Спецпризначенець з підрозділу "Омега" ліквідував окупанта з відстані 2710 метрів.

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Світовий рекорд з найдальшого бойового пострілу

Крейг Гаррісон, володар рекорду підтвердженого результативного снайперського пострілу у бойових умовах, поділився спогадами про події, що відбувалися у Афганістані 2009 року.

Крейг Гаррісон брав участь у Операції Об’єднаних сил у Афганістані. У листопаді 2009 року він трьома прицільними пострілами вбив двох бойовиків Талібану, а третім пострілом знищив кулемет. Відстань від Гаррісона до ворога у 2475 метрів згодом підтвердили за допомогою лазерного далекоміра.

Військовий розповів, що постріли не вдалися з першої спроби – йому їх знадобилося дев’ять для того, щоб влучити у кулеметників Талібану.

Мені знадобилося дев’ять пострілів, щоб поцілити туди, тому що я робив брекетинг — що таке брекетинг, це те, що ви робите перший постріл, бачите, куди він потрапляє, додаєте ще трохи, додаєте ще, додаєте ще трохи, поки ви не потрапите в нього,

– розповів снайпер.

Гаррісон також заявив, що не пишається рекордом, і навіть не знав про його встановлення аж до параду медалей.

"Я роблю свою роботу, намагався врятувати 12 хлопців. Це було все", – розповів він.

Український рекорд: що відомо

У листопаді 2022 року український спецпризначенець з підрозділу "Омега" Нацгвардії України побив рекорд британця Гаррісона. Військовий вбив російського окупанта з відстані 2715 метрів. Його ім’я не розголошується, проте рекорд підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Рекорд Крейга Гаррісона був побитий ще двічі: 2012 та 2017 року. 2012 року австралійський снайпер в Афганістані зміг влучити у ціль з відстані 2815 метрів; друге побиття рекорду, 2017 року, сталося в Іраці – канадський військовий зміг прицільно вистрілити з відстані 3540 метрів.

Досягнення українських військових