Постріл із рекордної відстані: відомий снайпер розповів, як ліквідував бойовиків Талібану
Джерело:LADbible
Британський снайпер Крейг Гаррісон пригадав, як побив світовий рекорд з найдальшого бойового пострілу. Це сталося, коли у 2009 році він застрелив двох кулеметників Талібану з відстані 2475 метрів.
Тоді Гарррісон служив у британській армії і воював в провінції Гільменд, що в Афганістані. У листопаді 2022 року рекорд Гаррісона побив український захисник. Спецпризначенець з підрозділу "Омега" ліквідував окупанта з відстані 2710 метрів.
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Світовий рекорд з найдальшого бойового пострілу
Крейг Гаррісон, володар рекорду підтвердженого результативного снайперського пострілу у бойових умовах, поділився спогадами про події, що відбувалися у Афганістані 2009 року.Довідка. Крейг Гаррісон брав участь у Операції Об’єднаних сил у Афганістані. У листопаді 2009 року він трьома прицільними пострілами вбив двох бойовиків Талібану, а третім пострілом знищив кулемет. Відстань від Гаррісона до ворога у 2475 метрів згодом підтвердили за допомогою лазерного далекоміра.
Військовий розповів, що постріли не вдалися з першої спроби – йому їх знадобилося дев’ять для того, щоб влучити у кулеметників Талібану.
Мені знадобилося дев’ять пострілів, щоб поцілити туди, тому що я робив брекетинг — що таке брекетинг, це те, що ви робите перший постріл, бачите, куди він потрапляє, додаєте ще трохи, додаєте ще, додаєте ще трохи, поки ви не потрапите в нього,
– розповів снайпер.
Гаррісон також заявив, що не пишається рекордом, і навіть не знав про його встановлення аж до параду медалей.
"Я роблю свою роботу, намагався врятувати 12 хлопців. Це було все", – розповів він.
Український рекорд: що відомо
У листопаді 2022 року український спецпризначенець з підрозділу "Омега" Нацгвардії України побив рекорд британця Гаррісона. Військовий вбив російського окупанта з відстані 2715 метрів. Його ім’я не розголошується, проте рекорд підтвердили у Генштабі ЗСУ.
Рекорд Крейга Гаррісона був побитий ще двічі: 2012 та 2017 року. 2012 року австралійський снайпер в Афганістані зміг влучити у ціль з відстані 2815 метрів; друге побиття рекорду, 2017 року, сталося в Іраці – канадський військовий зміг прицільно вистрілити з відстані 3540 метрів.
Досягнення українських військових
- Український нацгвардієць з "Ігли" збив ракету, якою Росія атакувала столицю в ніч на 9 травня. Уламки ракети впали у одному з населених пунктів Київської області і спричинили руйнування цивільної інфраструктури, проте обійшлося без жертв.
- За минулу добу, 8 травня, українські військові ліквідували 650 окупантів та знищили десятки одиниць російської техніки. Речник ЗСУ повідомим, що на Бахмутькому напрямку Росія втратила вже близько 100 тисяч солдатів.
- Речник ЗСУ повідомив, що у Росії вже немає якісних військ, щоб атакувати. На Лиманському напрямку ворог використовує переважно артилерію. Неспроможність окупантів просуватися вперед – заслуга українських військових.