Крейсер "Москва" мав два досягнення – його послали нах*й, і він потонув
Класична стратегія російської пропаганди – це принижувати значення противника, щоб поразка здавалася не такою болісною. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Яка країна, такі й "подвиги"
Як-не-як, а ракетний крейсер "Москва" запам'ятався за весь час свого існування двома дуже важливими досягненнями – він був посланий нах*й, а також він потонув.
До теми Російський воєнний корабель таки пішов по курсу: як перемога України стала ганьбою ПутінаУ 2014 році, коли Росія розгорнула проти України гібридну війну, провал захоплення територій від Харкова до Одеси вони виправдовували тим, що проти так званих терористичних псевдореспублік на Донбасі воювали солдати НАТО: з Польщі, Литви, Латвії, Естонії, США та навіть Туреччини.
У 2020 році, описуючи деокупацію Карабаху, російські пропагандисти повідомляли, що там воює не азербайджанська армія, а турецький спецназ, пакистанські військові, сирійські терористи і навіть "ІДІЛ".
До теми За місяць Путін влаштував і Сребреницю, і Цусіму
"Нептун" підбив "велич" Кремля
Не дивно, що ефективну роботу ракет Р-360 ПКРК "Нептун" російська пропаганда й зараз намагається нівелювати заявами про якусь британську зброю.
Так, переговори про постачання британських ПКРК велися й успішно – цю зброю ми отримаємо, але поки що її в Україні немає.
Актуально – офіційне підтвердження затоплення крейсера "Москва": дивіться відео