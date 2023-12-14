У Росії призначили нового командира знищеного Україною ракетного крейсера "Москва"

Міністр оборони Росії Сєргей Шойгу призначив нового командира ракетного крейсера "Москва". І це попри те, що корабель було знищено у квітні 2022 року.

Про призначення нового командира крейсеру "Москва" повідомило ГУР сьогодні, 14 грудня. Розвідники зазначають, що отримали витяг з наказу міністра оборони Росії Сергея Шойгу №1012 з грифом "для службового користування".

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Наказ з грифом "для службового користування"

ГУР зазначає, що відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документа, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера "Москва" з'явився новий командир ― Саватєєв Андрєй Іґорєвіч.

В Росії призначили нового командира знищеного крейсера "Москва" / Фото ГУР

"Вакантну" посаду командира Саватєєв обійняв, як тимчасовий виконувач обов'язків. В документі міноборони Росії зазначається, що для того, аби Саватєєв міг заступити на нову посаду, його варто звільнити від виконання службових обов'язків попередньої військової посади.

Йдеться про те, аби Саватєєва, як начальника штабу – заступника командира 68 бригади (кораблів охорони водного району) Кримської військової морської бази Чорноморського флоту Південного військового округу звільнити з попередньої посади у зв'язку зі службовою необхідністю.

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