Крига скресла, – Стефанчук зустрівся з Шольцем і обговорив постачання зброї з Німеччини

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 3 червня зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили, зокрема, постачання ФРН Україні важкого озброєння.

Згодом Стефанчук дав інтерв'ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung, де зауважив, що "крига скресла", й Україна отримала шанс на постачання найновішої та найсучаснішої зброї від Німеччини. Як зазначає видання Spiegel, у межах візиту спікер Верховної Ради невдовзі має також зустрітись із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Читайте також Наче одне суцільне 24 лютого: як відомі політики та військові згадують про 100 днів війни

Про що говорили Стефанчук та Шольц

Під час зустрічі Стефанчук привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що воно має бути прискорене. Спікер Верховної Ради також закликав Шольца надати нашій державі саме сучасну німецьку зброю, щоб ефективніше стримувати російську агресію.

Звісно, Україна хотіла б більше зброї від Німеччини. Насамперед нам потрібна важка зброя. Наприклад, самохідні гаубиці, РСЗВ або системи ППО, протикорабельне спорядження. Нам приємно, що весь світ реагує і надає допомогу. Звісно, нам хотілося б більше. Але я вважаю, що це вже перший крок, після якого будуть й інші,

– зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради нагадав слова Володимира Зеленського про те, що кожен день війни в Україні коштує нашій державі майже 100 життів українців і близько 500 поранених. Тому, на думку українського посадовця, дуже важливим є не лише прийняття рішення про постачання зброї, але й його швидка реалізація.

Нам би дуже хотілося, щоб в умовах сучасної війни Україна отримала найсучасніше обладнання. Ми можемо також битися зброєю зі старих запасів, але нова зброя є більш ефективною. Тож ми очікуємо і Marder, і Leopard (сучасні німецькі бронетранспортери й танки – ред. 24 канал),

– зауважив Руслан Стефанчук.

Останні заяви Німеччини щодо постачання Україні зброї: коротко

У Німеччині спростували звинувачення щодо повільного постачання зброї Україні. Разом з тим Берлін пообіцяв допомагати Україні у довготерміновій перспективі. Відповідну заяву зробила очільниця Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт. Вона зауважила, що робота з важким озброєнням потребує більше підготовки.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Крім того, політик зауважив, що Берлін також надасть нашій державі радар стеження, що здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Разом з тим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні IRIS-T не відбудеться швидко. За її словами, для цього може знадобитися декілька місяців.

Вас може зацікавити – у Німеччині пролунала цинічна заява про допомогу Україні