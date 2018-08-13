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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві відкрили виставку на підтримку Олега Сенцова

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У Києві відкрилась виставка присвячена українському політвязню та всім бранцям Кремля. Сім митців зібрали художні витвори про Сенцова, створені за весь час його голодування.

Організатори акції кажуть хочуть більше привернути увагу до бранця Кремля, який вже 92 день голодує та вимагають від Росії звільнити незаконно засуджених українців.

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"Це дійсно стало потужною акцією. Кожен постер тут – це крик, який волає до людей", – сказала художниця Ольга Ващевська.

У нас одна вимога – повернути наших військовополонених, які перебувають на території Росії, повернути додому,
– наголосив співорганізатор виставки Назарій Кравченко.

Нагадаємо, вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані. Після цього російські тюремники сповістили, що Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитнангі.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Олег Сенцов Новини Києва заручники Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини культури
Джерело: 24 канал
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