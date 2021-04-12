Криклій назвав історію данця з миттям вікна в Укрзалізниці хайпом: користувачі у мережі обурені

17:18

Данець Йоханес Андерсен 7 квітня запостив у свій фейсбук фото, де він миє вікно в потязі Київ – Ізмаїл. Лише за тиждень міністр інфраструктури наважився прокоментувати ситуацію, та й то – в коментарях. Він звинуватив іноземця у здійманні "хайпу".