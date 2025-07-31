Київ перебував цілу ніч під атакою ворога з повітря 31 липня. Спершу на столицю налетіли "Шахеди", а потім і крилаті ракети.

У місті було чутно вибухи, пише Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія атакує Україну "Шахедами" і ракетами: в епіцентрі удару Київ

Ракетний обстріл Києва 31 липня: що відомо?

Київ кілька годин атакували десятки дронів ворога з різних напрямків упродовж ночі 31 липня. О 03:18 дали відбій та повідомили про наслідки нальоту щонайменше в 10 локаціях.

Але за годину, о 04:29, повітряну тривогу оголосили повторно – цього разу через загрозу ракетного обстрілу. За кілька хвилин стало відомо від Повітряних сил, що через Чернігівщину залетіли крилаті ракети та попрямували до столиці.

О 04:40 у Києві пролунали вибухи. Монітори пишуть, ворог застосував кілька ракет, ймовірно, "Іскандер К".

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