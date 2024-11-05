Чому Росія раптово перестала атакувати Україну ракетами Х-101: 2 можливі причини

Росія вже більш ніж 2 місяці не била по Україні крилатими ракетами Х-101. При цьому за цей час стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили сотні тренувальних вильотів.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Раніше під час атак по Україні Росія регулярно запускала крилаті ракети Х-101.

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Чому Росія не запускає ракети Х-101

Як наголосив Жовтенко, очевидно, що Росія зараз накопичує певну кількість крилатих ракет, аби в майбутньому знову здійснити кілька масованих ударів. Це може статися тоді, коли ситуація в українській енергосистемі буде складною через низькі температури. Вже була інформація, що за 2 місяці Росія могла виробити щонайменше 120 ракет Х-101.

Також було щонайменше три повідомлення про те, що окупанти почали споряджати певну кількість літаків Ту-95 ракетами. Тоді ж туди одразу летіли українські безпілотники.

Так ми намагаємося зірвати процес підготовки. Згідно з протоколами, якщо така загроза є, то росіяни змушені зупиняти процес спорядження. Літаки підіймають в повітря. Також вони розосереджують ракети. В такому випадку росіянам доводиться робити усе спочатку. А спорядити це все – тривалий процес. На нього йде кілька днів,

– сказав Жовтенко.

Також окупанти зараз почали активніше застосовувати ударні безпілотники. Вони хочуть визначити, де розташована українська ППО напередодні зими. Відомо, що упродовж жовтня Росія запустила по Україні аж 2 тисячі "Шахедів".