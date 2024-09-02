Крилаті ракети залетіли в Україну: де зараз є загроза удару

Повітряні сили повідомили про те, що з північного напрямку залетіли крилаті ракети. Мовиться про Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про зліт цих літаків раніше писали деякі моніторингові спільноти. З зауваженням, що пускові маневри могли бути імітаційними.

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