Крилаті ракети залетіли в Україну: де зараз є загроза удару

2 вересня 2024, 04:45
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Автор: Олесь Друкач

Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили повідомили про те, що з північного напрямку залетіли крилаті ракети. Мовиться про Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про зліт цих літаків раніше писали деякі моніторингові спільноти. З зауваженням, що пускові маневри могли бути імітаційними.

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Ракетний обстріл 2 вересня: що відомо

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Ще група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ! – ПС.

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Вибухи чує Харків. 

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05:28, 02 вересня

Кілька груп ракет із півдня в напрямку Києва! – ПС.

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05:25, 02 вересня

В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! – Київська МВА.

05:24, 02 вересня

Знову балістика на Київ.

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Крилаті ракети у передмісті Києва. 

05:16, 02 вересня

Балістика на Київщину.

Також Кропивницький під загрозою від другої групи ракет.

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05:11, 02 вересня

Повітряні сили фіксують пуски балістики через Сумщину в напрямку Полтавської та Черкаської областей.

05:06, 02 вересня

Так, зараз Повітряні сили пишуть про загрозу для Вінницької області. 

05:05, 02 вересня

Усі ракети, схоже, рухатимуться у західному напрямку приблизно одним курсом.

05:01, 02 вересня

Черкаси й Сміла під загрозою.

04:59, 02 вересня

Фіксують ракету на Київщину і ракету на Кременчук.

04:56, 02 вересня

Повітряна тривога в усій Україні. 

04:55, 02 вересня

Нові групи ракет залітають через Чернігівську область. Попередні змінили курс на Полтавщину, в бік Миргорода. 

04:50, 02 вересня

Стало відомо, що в повітрі були 7 бортів ТУ-95МС, які злетіли з Оленьї, потім підлетіли до Енгельса, де й зробили пускові маневри. Скільки з них стріляли – невідомо.
 

04:45, 02 вересня

Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині! Вектор руху – Київщина!

04:40, 02 вересня

Стало відомо про те, що пуски не були імітаційними. Повітряні сили написали, що з півночі в наш простір залітають крилаті ракети.

04:00, 02 вересня

Моніторингові спільноти почали писати, що літаки Ту-95МС армії Росії перебувають у польоті та здійснили пусковий маневр. На той момент не було інформації, чи не реальні пуски, чи імітація. 

Зверніть увагу, що впродовж цієї ночі російська армія атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали на Полтавщині, в Дніпрі, в Київській області та у Харкові, де влада повідомила про 2 прильоти.