Крилаті ракети залетіли в Україну: де зараз є загроза удару
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили повідомили про те, що з північного напрямку залетіли крилаті ракети. Мовиться про Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про зліт цих літаків раніше писали деякі моніторингові спільноти. З зауваженням, що пускові маневри могли бути імітаційними.
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Ракетний обстріл 2 вересня: що відомо
Одна із ракет взяла курс на Житомир! Ще група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ! – ПС. Зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі Києва. Вибухи чує Харків. Третя, остання, група ракет підлітає до Києва. Триває і загроза балістики. Кілька груп ракет із півдня в напрямку Києва! – ПС. Київ чує серію гучних вибухів, працює ППО. В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! – Київська МВА. Знову балістика на Київ. Крилаті ракети у передмісті Києва. Балістика на Київщину. Перші ракети знову змінили курс, тепер летять у бік Білої Церкви та Києва! Повітряні сили фіксують пуски балістики через Сумщину в напрямку Полтавської та Черкаської областей. Так, зараз Повітряні сили пишуть про загрозу для Вінницької області. Усі ракети, схоже, рухатимуться у західному напрямку приблизно одним курсом. Черкаси й Сміла під загрозою. Фіксують ракету на Київщину і ракету на Кременчук. Повітряна тривога в усій Україні. Нові групи ракет залітають через Чернігівську область. Попередні змінили курс на Полтавщину, в бік Миргорода. Стало відомо, що в повітрі були 7 бортів ТУ-95МС, які злетіли з Оленьї, потім підлетіли до Енгельса, де й зробили пускові маневри. Скільки з них стріляли – невідомо. Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині! Вектор руху – Київщина! Стало відомо про те, що пуски не були імітаційними. Повітряні сили написали, що з півночі в наш простір залітають крилаті ракети. Моніторингові спільноти почали писати, що літаки Ту-95МС армії Росії перебувають у польоті та здійснили пусковий маневр. На той момент не було інформації, чи не реальні пуски, чи імітація.
Також Кропивницький під загрозою від другої групи ракет.
Одна із ракет взяла курс на Житомир!
Ще група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ! – ПС.
Зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі Києва.
Вибухи чує Харків.
Третя, остання, група ракет підлітає до Києва. Триває і загроза балістики.
Кілька груп ракет із півдня в напрямку Києва! – ПС.
Київ чує серію гучних вибухів, працює ППО.
В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! – Київська МВА.
Знову балістика на Київ.
Крилаті ракети у передмісті Києва.
Балістика на Київщину.
Перші ракети знову змінили курс, тепер летять у бік Білої Церкви та Києва!
Повітряні сили фіксують пуски балістики через Сумщину в напрямку Полтавської та Черкаської областей.
Так, зараз Повітряні сили пишуть про загрозу для Вінницької області.
Усі ракети, схоже, рухатимуться у західному напрямку приблизно одним курсом.
Черкаси й Сміла під загрозою.
Фіксують ракету на Київщину і ракету на Кременчук.
Повітряна тривога в усій Україні.
Нові групи ракет залітають через Чернігівську область. Попередні змінили курс на Полтавщину, в бік Миргорода.
Стало відомо, що в повітрі були 7 бортів ТУ-95МС, які злетіли з Оленьї, потім підлетіли до Енгельса, де й зробили пускові маневри. Скільки з них стріляли – невідомо.
Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині! Вектор руху – Київщина!
Стало відомо про те, що пуски не були імітаційними. Повітряні сили написали, що з півночі в наш простір залітають крилаті ракети.
Моніторингові спільноти почали писати, що літаки Ту-95МС армії Росії перебувають у польоті та здійснили пусковий маневр. На той момент не було інформації, чи не реальні пуски, чи імітація.