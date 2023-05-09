Росію атакують "дивні предмети": біля Криму збили дрон, у Краснодарському краю – падіння об'єкта
Ворогові неспокійно ані на лінії фронту, ані глибоко в тилу. Так, у Краснодарському краю скаржаться на падіння "дивного предмета". Тим часом біля Криму буцімто збили безпілотник.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За наявними даними, буцімто минулося без постраждалих і жертв.
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Дрон збили над морем
Відомо, що безпілотник буцімто вдалося збити у небі над Азовським морем. Кажуть, що сталося це в Криму ввечері. Як повідомляють ЗМІ, наразі не встановили, кому належить загадковий дрон. Але точно можуть сказати, що приземлили його поблизу села Глазовка Ленінського району.
У традиційній манері, минулося без постраждалих і пошкоджень. Дрон збити вдалося, але його уламки ніхто не виявив.
"Невідомий предмет" упав біля Тамані
Тим часом після обіду щось дивне впало у Тамані Темрюкського району, що у Краснодарському краї. Кажуть, що приблизно о 16:30 на прибудинкову територію одного з будинків, що розташований на вулиці Калініна, впав "невідомий предмет". Про це розповіла Єдина чергово-диспетчерська служба Темрюкського району.
Тоді ж казали про те, що територія падіння об'єкта оточена. Також ведеться пошук його уламків. Що стосується постраждалих і пошкоджень, то їх буцімто немає.
Зауважимо, що неспокій поширюється серед мешканців Москви. У столиці Росії на вулицях почали з'являтися мітки. Достеменно невідомо, що ці хрестики означають. Але точно можна сказати, що...
У москвичів – паніка
- Червоні мітки у вигляді хрестів невідомі намалювали на асфальті у Москві. Місцями їх наносили на розі вулиць, а десь – посеред дороги. Про ці знаки на дорогах стало відомо 8 травня.
- Зауважимо, що тривожність росіян не безпідставна. Так, у ніч на 3 травня пролунало кілька вибухів у столиці. Тоді сталася буцімто "атака дронів" на Кремль. У мережу навіть виклали відео, на якому можна побачити вибух над будівлею.
- Представники української влади наголосили, що наша держава аж ніяк не причетна до цього. Ба більше, вважають, що Росії вигідно скоїти чергову провокацію, щоб звинуватити у ній Україну.