Росію атакують "дивні предмети": біля Криму збили дрон, у Краснодарському краю – падіння об'єкта

Ворогові неспокійно ані на лінії фронту, ані глибоко в тилу. Так, у Краснодарському краю скаржаться на падіння "дивного предмета". Тим часом біля Криму буцімто збили безпілотник.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За наявними даними, буцімто минулося без постраждалих і жертв.

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Дрон збили над морем

Відомо, що безпілотник буцімто вдалося збити у небі над Азовським морем. Кажуть, що сталося це в Криму ввечері. Як повідомляють ЗМІ, наразі не встановили, кому належить загадковий дрон. Але точно можуть сказати, що приземлили його поблизу села Глазовка Ленінського району.

У традиційній манері, минулося без постраждалих і пошкоджень. Дрон збити вдалося, але його уламки ніхто не виявив.

"Невідомий предмет" упав біля Тамані

Тим часом після обіду щось дивне впало у Тамані Темрюкського району, що у Краснодарському краї. Кажуть, що приблизно о 16:30 на прибудинкову територію одного з будинків, що розташований на вулиці Калініна, впав "невідомий предмет". Про це розповіла Єдина чергово-диспетчерська служба Темрюкського району.

Тоді ж казали про те, що територія падіння об'єкта оточена. Також ведеться пошук його уламків. Що стосується постраждалих і пошкоджень, то їх буцімто немає.

Зауважимо, що неспокій поширюється серед мешканців Москви. У столиці Росії на вулицях почали з'являтися мітки. Достеменно невідомо, що ці хрестики означають. Але точно можна сказати, що...

У москвичів – паніка