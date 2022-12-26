Не без війська: Жданов сказав, що означає комбінований шлях звільнення Криму

Голова ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов спрогнозував комбінований спосбі звільнення Криму. Для цього доведеться залучити і військових, і дипломатичні хитрощі.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу пояснив, що означає комбінований шлях. Не обійдеться без ультиматумів для Росії з боку України.

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Що передбачає комбінована деокупація

Співрозмовник розповів, що передовсім окупанту буде оголошений ультиматум або умови завершення війни. А вже далі в хід підуть українські військові.

Починається тиск за допомогою військових. Вони проводять наступальні чи контрнаступальні операції. І після кожного кроку війська є уточнююче питання: "чи ви погоджуєтесь на наші умови?"

– розповідає Олег Жданов.

У разі якщо ворог на них не погоджується, продовжується військовий тиск. І таким чином крок за кроком триває деокупація, коли використовується військова сила й диломатія.

Олег Жданов про долю Криму – дивіться відео

Буданов про деокупацію Криму

Голова ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов ще раніше запевняв, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. Це має відбутися вже до літа 2023 року.

Тепер він прокоментував і сценарій деокупації українського Криму. Це має статися комбінованим шляхом.

Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках,

– пояснив очільник розвідки.

Окупація Криму