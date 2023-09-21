Крим чує масові вибухи, у чатах – шок: "бавовна" влаштувала окупантам дуже вогняну ніч

21 вересня 2023, 00:41
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"Бавовна" продовжує навідувати тимчасово окупований Крим. У ніч на 21 вересня повідомили про низку вибухів. Окупанти вже панікують.

Спершу повідомили, що вибухи чули у Саках, Євпаторії, Сімферополі, Севастополі, Балаклаві. У мережі заявили, що над тимчасово окупованим Кримом кружляють безпілотники, інформує 24 Канал.

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На опублікованих кадрах – світло, як серед дня. Полум'я розгоряється все дужче, а у небо здіймається густий дим. 

Тривожна ніч у Криму: дивіться відео з мережі

Вибухи у тимчасово окупованому Криму: дивіться відео з мережі

Де фіксували вибухи

Станом на 00:52 заявляли, що вибухи пролунали у:

  • Новофедорівці (поблизу воєнного аеродрому Саки);
  • селах на захід від Євпаторії;
  • селищі Гвардійське (біля Сімферополя);
  • Севастополі;
  • Балаклаві.

Повідомляють також, що чули щось схоже на роботу "ППО". Водночас вона завершилася "від'ємним успіхом".

Також фіксували роботу ЗРК "Панцир-С2". Вона припинилася після одного з прильотів. Сподіваємося, "Панцир С2" був-був та загув. 

У чатах – паніка

"Бавовна" нагадує окупантам, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму. Водночас вибухи ворогам дуже не подобаються. У чатах – вже паніка. Пишуть, що страшно й бідкаються через атаку. 

Російські пропагандисти вже голосять, що ця атака – одна з наймасштабніших за час повномасштабної війни. 

Розбудили вибухи й окупаційну "владу" Криму. Вони видали чергову "епічну" (спойлер – ні) заяву, що офіційна інформація буде пізніше, й закликали людей відійти від вікон. Турбота – рівень "максимум". 

Автор: Мар'яна Бекало