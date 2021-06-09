Крим і Донбас коштували Москві 500 мільярдів доларів, – Гудков

Російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що росіяни вже відчули на собі наслідки агресії їхньої країни у бік України. Загалом війна на Донбасі та окупація Криму вже коштували Росії щонайменше 500 мільярдів доларів.

За словами Гудкова, Росія відновлюватиметься упродовж десятиліть. Політик переконаний, що за цей час втрати країни-агресора через її дії в Україні зростуть щонайменше у 2 – 3 рази. Від цього страждатимуть звичайні росіяни.

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Росія вже опинилася у глобальній ізоляції. І це коштувало їй надзвичайно дорого.

Це порядок втрат 500 мільярдів доларів. Це те, що видно. Відтік капіталу, втрати інвестицій. Це санкції проти різних підприємств, які недоотримали прибуток,

– зауважив Гудков.

Деталі від опозиціонера

Гудков розповів, що, на його думку, за останні 7 років Росія втратила приблизно 30% доходу.

Причиною цього, звичайно, є окупація Криму. Водночас негативний вплив на життя Росії має також політика Володимира Путіна, адже у країні немає жодних реформ.

Приїзд Гудкова в Україну: головне

Опозиціонер Дмитро Гудков прибув в Україну 6 червня 2021 року.

Політик зізнався, що декілька джерел з Адміністрації президента повідомили, що кримінальну справу проти нього намагаються "розкрутити". Метою є арешт Гудкова.

Опозиціонер розповів, що "висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушена виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування".

Зауважте! Гудкова затримали 1 червня. Причиною стало начебто заподіяння особливо великої майнової шкоди.