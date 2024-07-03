Сезон не дуже: скільки насправді росіян їде на відпочинок до Криму

В Криму стає дедалі неспокійніше. Російська влада повідомила про атаку безпілотників, перехоплення ракет, а "бавовну" регулярно чують по всьому окупованому півострові.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що мережею ширились фото нібито великих черг на в'їзд до Криму. Втім пропуск автомобілів могли свідомо затримати, щоб окупаційна влада отримала вигідні кадри.

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Курортний сезон не вдався

Окупанти повідомляють, що у 2024 році відпочивати на півострів нібито приїхало більше людей. Втім, як відомо, рух Кримським мостом часто перекривають, тому росіяни могли просто почекати, коли утвориться велика черга.

Росіяни дуже "цікаво" рахують. Кожну людину, як в'їхала та виїхала з Криму вони вважають туристом, щоб так отримати вищі показники. Але попри це місцеві просять гроші з бюджету, бо сезон не дуже,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

До того ж на кадрах видно, що поблизу Бельбеку, де є аеродром, відпочивати ніхто не хоче. Всі пам'ятають випадки “бавовни”, яка там траплялася. Те саме стосується й інших туристичних місць.