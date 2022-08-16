Таким феєрверком Крим намагається повернутися до України, – Братчук про вибухи на півострові

Такі цікаві "феєрверки" в Криму свідчать, що Україна обов'язково поверне півострів під свій контроль. Черговий вибух на ворожих складах боєприпасів не може не тішити.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, наразі немає офіційної інформації від Збройних Сил України про нові вибухи в Криму. Тому поки варто просто говорити, що там настав черговий "бавовняний" день.

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Там сталося чергове "вазгораніє". Окупанти визнають, що йде детонація боєприпасів. Таким феєрверком Крим намагається повернутися в Українську гавань. Хай буде так. Час давно настав, – зазначив Братчук.

Чи зростуть ракетні удари по Україні через вибухи в Криму

Братчук наголошує, що загроза ракетних ударів по Україні досі залишається високою. Однак останнім часом вони фіксують у ворога певний дефіцит крилатих ракет. До прикладу, на Південному напрямку окупанти переважно використовують реактивні системи залпового вогню. Утім, усім зрозуміло, що ракетні удари можуть поновитися у будь-яку мить.

Дуже важливо, що Збройні Сили продовжують нищити склади боєприпасів та командні пункти окупантів на Південному напрямку. Це добряче руйнує логістику окупантів.

ЗСУ ефективно знищують систему управління та логістики окупантів. Їм і боєприпаси буде важче підвозити, і ударів буде менше. Це і настрій покращує, і безпекову ситуацію робить спокійнішою, – розповів Братчук.

Сергій Братчук про нові вибухи в Криму: дивіться відео

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