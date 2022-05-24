Крим – перша доленосна помилка Росії, і, звісно, окупантам доведеться звідти піти, – Зеленський

Володимир Зеленський провів нараду з постійним представником президента України в Автономній республіці Крим Тамілою Ташевою та керівниками кримського напрямку української політики.

Про це він розповів у вечірньому зверненні до українців 24 травня.

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Крим повернеться до України

Український лідер пригадав, що вторгнення Росії на територію нашої держави розпочалося саме з Криму. І це, за його словами, стало глобальною помилкою для країни-агресорки.

"Це був далеко не перший пункт у переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії", – сказав президент.

Після анексії Криму до переліку цих доленосних помилок додалося ще багато пунктів. Усі разом вони приведуть до історичного послаблення Росії. Зеленський впевнений, що у підсумку окупантам доведеться піти і з Криму також.

Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть,

– підсумував очільник нашої держави.

Наприкінці свого звернення президент вже традиційно подякував усім захисникам та захисницям України та її незалежності. Адже вони допомагають наближати день, коли усі наші території буду звільненими, і там запанує мир.

Зеленський відзначив усіх, хто докладає максимум зусиль до перемоги – військових, розвідників, прикордонників, саперів, рятувальників, медиків, поліцейських, нацгвардійців, звʼязківців, дипломатів, волонтерів, журналістів, працівників транспорту, Укрзалізниці, енергетики. Усі вони роблять свою роботу та воюють на своїх фронтах.

"Усім, хто забезпечує логістику. Усім, хто організовує евакуацію. Усім, хто відновлює життя на звільненій території. Усім, хто продовжує навчати школярів, навчати студентів. Кожному й кожній, хто зберігає бізнес, а отже, робочі місця для наших громадян. Усім, хто працює, рятує, допомагає й просуває українські інтереси у світі. Я вдячний усім, хто 24 лютого вирішив бути з Україною", – зворушливо завершив звернення Зеленський.

Вечірнє звернення Зеленського за 24 травня: дивіться відео