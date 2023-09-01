Російський Крим – це "ніж у спині" України: військове зведення від Світана

Американський генерал Бен Ходжес заявив, що Крим не може бути розмінною монетою заради миру. Якщо Захід пропонує Україні торгувати своїми територіями, то нехай США віддадуть Аляску Росії заради миру, а Німеччина – свою східну частину.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що Ходжес – військовий, і він розуміє всі військові небезпеки того, що Крим буде під російською окупацією. На окупований півострів усе частіше приходить "бавовна", після однієї з таких у Криму зникло світло.

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Крим має бути повністю зачищений

Світан зазначив, що Крим треба повністю зачищати не лише від росіян, а й від усіх військових баз, які лишились там у спадок від СРСР. Саме вони й притягують туди росіян, а не перспективи 2 – 3 місяці покупатися у морі. Росіяни хочуть контролювати Чорне море та південно-східний фланг НАТО, зокрема, Туреччину.

Окупований Росією Крим – це "ніж у спині" України. Вихід російських військ звідти розвалив усю оборону ЗСУ на Донбасі, яку вибудовували 8 років. Бен Ходжес – військовий, він розуміє, що Крим треба тільки зачищати, а не використовувати його для дипломатії.

Українська ракета на 700 кілометрів

Секретар РНБО Олексій Данілов показав відео запуску української крилатої ракети, яка здатна летіти на 700 кілометрів. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що ракета – це маленький літак. Вона летить на авіаційному гасі. Залежно від того, скільки палива може вмістити її бак, вона може летіти й на тисячі кілометрів.

Для наземних пусків використовується тверде паливо. По факту порох надає ракеті розгону. Літаки використовують як пусковий майданчик для ракет, бо літак уже на певній висоті на певній швидкості надає ракеті розгону.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Війна не закінчиться цього року

За словами військового експерта, війна може завершитися післязавтра, якщо Путін прокинеться, забуде як дихати та помре. Однак у кожного бойового конфлікту є етапи. Якби ми весною отримали літаки та далекобійні ракети, то можна було б говорити про можливість завершення війни цього року.

Тож, треба налаштовуватись на ще як мінімум рік активних бойових дій. Однак навіть після того, як ЗСУ виженуть росіян з усієї території України, доведеться брати участь у прикордонних конфліктах. Нашим військам треба буде тримати 150 кілометрів прикордонної російської території демілітаризованою, а це може тривати десятки років.

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