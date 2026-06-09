"Буде суцільний хаос": як Україна може загнати Росію у пастку і повернути контроль над Кримом

Українські дрони ламають логістику росіян, що вже впливає на їхні війська на фронті. Ситуація може різко загостритись, якщо України знищить усі підходи ворога до Криму.

Окупований півострів був для росіян великим логістичним хабом, через який проходила зброя, особовий склад, боєприпаси та паливо. Однак незабаром росіяни можуть втратити цю логістичну гілку, а потім – і сам Крим. Такі думки висловили експерти для 24 Каналу, пояснивши, що зараз відбувається з логістикою ворога і як ситуація може розгортатися надалі.

До теми "Ми працюємо над цим": Зеленський про дефіцит пального в окупованому Криму

Крим може перетворитись на "котел" для росіян

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що у росіян є чотири входи та виходи в Крим. Якщо ці шляхи зробити непрохідними, доля півострова буде вирішеною.

Щоб перетворити Крим на оперативний "котел", треба перебити чотири входи туди: Чонгарський, Армянський, Кримський мости та Арабатську стрілку. Зараз пішла робота над Чонграським мостом – його потрібно добити,

– зазначив Світан.

Відомо, що по Чонграському мосту били дронами "Бегемот" – українськими БпЛА середньої дальності. Хоч незадовго після першого удару рух мостом відновили в обмеженому форматі, та вночі 9 червня відбулась нова атака. Через це росіянам доведеться йти в обхід – через Армянськ. Однак і там для них небезпечно.

Там росіяни потраплять під удари дронами, які запускають з правого берега Херсонщини. Відстань для роботи 100-кілометровими дронами якраз дозволяє завдавати успішних уражень.

"Росіян заганяють "у стійло", а далі завдадуть серйозного удару. Роботи ще багато, ми лиш на початку переведення Криму в режим напівоперативного оточення. Але для цього у нас є всі можливості. Ми можемо перетворити Крим у котел, з якого росіянам доведеться тікати", – наголосив полковник запасу.

Фактично Крим може перетворитися на полігон, де просто знищуватимуть російські сили та військові об'єкти. Без сполучення окупанти залишаться просто у пастці.

Які проблеми чекають на росіян у Криму: дивіться відео

Що стане передумовою для звільнення Криму?

Росіяни використовували Крим як величезний логістичний хаб, пояснив генерал армії та колишній керівник СЗР Микола Маломуж. Півострів насичували зброєю, військовою технікою, боєприпасами та іншими ресурсами, які пізніше насичували російську армію на фронті.

Ми виходимо з концепції, що Крим буде не російською фортецею, а пасткою для них. Ми створюємо умови для цього ударами по мостах та всіх об'єктах на території Криму, які забезпечують його життєдіяльність та системи воєнного нападу: аеродроми, пускові установки, нафтові термінали. Все це – лиш одна зі складових ізоляції Криму,

– наголосив Маломуж.

Українські атаки не просто унеможливлять розгортання військових позицій у Криму, але й проживання там загалом. Генерал армії також підтвердив, що зараз Україні потрібно перекрити усі шляхи росіян, які ведуть до Криму.

"Крим стає "голим". Це породить не лише проблеми з обороною, але й економікою, а відповідно – людьми. Почнуться величезні протести. З цим Росія нічого зробити не зможе, не допоможе навіть ФСБ. Росіяни думатимуть, як виїжджати з Криму, бо перспектив не буде. Такий хаос створить передумови для звільнення Криму", – уточнив генерал армії.

Уже відчутно, що через великий дефіцит пального у людей виникає незадоволення. Надалі ситуація лише погіршуватиметься, що безпосередньо може призвести до протестів або ж масової втечі росіян з півострова. Такий розвиток подій стане стратегічним провалом для Путіна.

Україна може звільнити Крим: перегляньте відео

Крим – не єдина проблема Росії

Оскільки саме через Крим до інших окупованих територій перевозити все необхідне для російської армії на фронті, росіяни намагаються шукати альтернативи для логістики. Одним з міст, через яке проходить російська логістика є Маріуполь. Нещодавно там відбулась наймасовіша атака з початку окупації.

У Маріуполі функціонує порт, через нього вони намагаються налагодити альтернативне постачання для своїх військ, каже військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Якраз по порту непогано прилетіло. Також уразили порт і в Бердянську, було фєєричне видовище, вибухав сухогруз з патронами та мінами. Ми активно працюємо по цих портах, бо це альтернативні ланцюжки постачання. Так само ми беремо під вогневий контроль Луганську область. Якщо нам вдасться так зламати ворожу логістику, як ми зараз плануємо, це буде зламом у війні,

– наголосив Сазонов.

Без боєприпасів, їжі та пального росіяни просто не зможуть воювати. Дефіцит уже спостерігається. До того ж окупанти не мають протидії нашим дронам. Подібних ударів у відповідь вони завдавати не можуть – відповідних вогневих засобів на таку дистанцію у них немає.

"У нас зараз є перевага та ініціатива. Ми це використовуємо", – підсумував військовий.

Україна нищить логістику росіян: дивіться відео

Що зараз відбувається в Криму?