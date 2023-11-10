Річниця звільнення Херсона: Світан перелічив успіхи ЗСУ з того часу

Українська армія звільнила Херсон 11 листопада 2022 року. За цей рік були влучні удари по Кримському мосту, знищення ворожих кораблів та командних центрів, однак сьогодні перед нашими захисниками стоять не менш важливі завдання.

Насамперед варто відзначити роботу ЗСУ по Криму. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що звільнення півострова стане ключем для нашого подальшого просування.

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Які завдання стоять перед ЗСУ

На думку Романа Світана, звільнення окупованої території починатиметься саме з Криму, адже без деокупації півострова не можна працювати ні на Донеччині, ні на Запоріжжі. Все через те, що росіяни можуть у будь-який момент зайти у тил наших військ, а воювати на два фронти ми не зможемо.

Сьогодні оптимальний та найзручніший варіант – це працювати на західній частині фронту, адже окупанти ввели у бій всі свої резерви й загрузли на Сході.

Їх треба утримувати в районі Авдіївки, Бахмута, Куп'янська, Вугледару. Зараз росіяни зв'язані там боями й не можуть перекинути війська на західну частину фронту. Тому треба працювати там, але все залежить від засобів, які нам передають партнери,

– розповів військовий експерт.

Світан назвав основні завдання, які сьогодні виконують ЗСУ: дивіться відео

На лівому березі важливо відкинути окупантів від Херсона, щоб вони не могли обстрілювати місто й вбивати наших людей на правобережній частині. Якщо росіяни перекинуть свої сили на лівий берег, то це також дозволить зменшили щільність військ на східному фронті. А при достатній кількості сил та засобів, можна створювати плацдарм й форсувати Дніпро, рухатися в бік Криму.

Звільнення Херсона підтверджує, що є вікно можливостей ще до настання серйозних дощів, але вся увага має бути спрямована на Крим.

Для цього є багато механізмів: від морського десанту до повітряного, від наземних операцій до завдання ударів дальніми засобами ураження. Все залежатиме від тих засобів, які нам передадуть,

– підкреслив Світан.

Він також додав, що українське просування не зупинилося, вона триває. Щобільше, нам не завжди треба проєктувати на своє поле бою те, що говориться для іншої частини світу. Інколи так треба робити хоча б для того, щоб збільшити постачання необхідних засобів.

Як Україна звільняла Херсон