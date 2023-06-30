Скиглять та евакуюють родини: Чубаров розповів про панічні настрої в Криму

Влітку тимчасово окупований Крим ставав для росіян "золотою жилою". Однак цьогоріч усе змінилось. Про курортний сезон там можуть забути, адже нічого не вказує на те, що він взагалі розпочнеться. Окупанти починають нервувати.

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, з росіян цього літа до Криму приїдуть хіба навіжені. Туристичний сектор на півострові проживає чи не найскладніший час з початку окупації.

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Окупантам в Криму не солодко

Курортний сезон у Криму цьогоріч провалюється. Є інформація, начебто на півострові дуже низькі ціни на оренду, нерухомість. Крім того, подейкують, що окупанти уже поволі тікають з Криму.

Такий термін цього року як "курортний сезон в Криму" треба всім забути. Немає жодних тенденцій, які б показували на те, що якоюсь мірою туристичний та рекреаційний сектор буде здійснювати свою діяльність,

– наголосив Рефат Чубаров.

Щобільше, Крим вже фактично є прифронтовою територією. Є дуже низька ймовірність, що туди з росіян хтось усе ж приїде.

До слова, навіть у російських телеграм каналах, що пов'язані з новинами Криму можна побачити, як несамовито стогнуть власники готелів та ресторанів. Вони фактично залишились без прибутку цьогоріч. Багато з них та й узагалі не відкрились.

"Що стосується виїзду – ми помітили, що керівники каральних окупаційних структур евакуювали свої родини. Але не можна говорити про посилення потоку людей, які виїжджають щодня", – зазначив голова Меджлісу.

Однак будь-який майбутній (законний!) удар по окупантах в Криму точно підштовхне їх до термінової евакуації з півострова.

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