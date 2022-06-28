"Крим ваш" тільки в уяві кремлівських діячів: півострів повернемо одразу, – Данілов Медведєву

Заступник глави ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою цинічною заявою про тимчасово окупований Крим. Однак реакція України була не менш гострою та рішучою.

Як наголосив спікер РНБО Олексій Данілов, Крим може бути російським лише в уяві російських пропагандистів.

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Що сказав Медведєв

Екслідер Росії Дмитро Медведєв в одній зі своїх заяв підкреслив, що Україна у НАТО нібито буде значно небезпечнішою. Відповідну думку він висловив, порівнюючи нашу державу в Альянсі та Швецію і Фінляндію, які вже подали заявки.

Для нас Крим – частина Росії. І це – назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим – це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа,

– сказав Медведєв.

Себто він фактично назвав Україну членом НАТО. Але ця інформація є не лише відвертою брехнею, а й маніпуляцією. На це звернули увагу у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що наша держава дійсно прагне вступити в НАТО. Ба більше, це закріплено в Конституції України. Але наразі про можливість стати частиною Альянсу не йдеться. Тож ми є ані кандидатами, ані членами НАТО.

Відповідь України

За словами Данілова, Крим може бути російським лише у хворій уяві росіян.

"Крим ваш" може бути тільки у хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу,

– підкреслив секретар РНБО.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що не ставила б на перемогу Росії. Вона зауважила, що бійці "другої армії світу" не знають, за що воюють. І саме тому вони не можуть похизуватись неабиякими здобутками на фронті. Натомість українці відстоюють свою землю, тож боротимуться до останнього.

Як Україна повертатиме Крим і Донбас

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що зброя від країн НАТО, зокрема від США, допоможе Україні повернути окуповані Росією території – Крим та Донбас. Він наголосив, що це відбудеться не так швидко, як би хотілось – на третьому етапі звільнення українських територій.

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За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ.

Другий етап потрібний для того, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.

Звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі і до цього процесу залучатимуть західних союзників.

Українська влада неодноразово заявляла, що ЗСУ не використовуватиме зброю для нападу на Росію, але Крим – це територія України. З цим також погоджуються у США.

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