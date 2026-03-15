Поліція Черкащини відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини трагедії.

Дивіться також У Львові біля смітників жінка виявила бойову гранату

Чому чоловік підірвав гранату?

У Черкасах стався вибух біля під’їзду житлового будинку, внаслідок якого загинув чоловік. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини трагедії.

Інцидент стався ввечері 14 березня близько 20:30 на вулиці Надпільній. За попередніми даними, 31-річний місцевий житель привів у дію ручну гранату біля під’їзду багатоповерхівки.

Унаслідок вибуху чоловік отримав тяжкі травми. Він помер до приїзду медиків, які прибули на місце події.

За попередньою інформацією правоохоронців, перед вибухом у чоловіка стався домашній конфлікт. Після цього він вийшов на вулицю та привів у дію боєприпас.

Вибух стався просто біля під’їзду житлового будинку. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші екстрені служби. Правоохоронці оглянули територію, вилучили уламки боєприпасу та інші речові докази, які допоможуть встановити всі обставини події.

Після інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють походження гранати та всі обставини трагедії. Також перевіряється, чи могли до події бути причетні інші особи. Слідство триває.

У Черкасах чоловік підірвав гранату біля під’їзду: дивіться відео

