Кримська платформа і переговори з Байденом: Кулеба назвав перемоги дипломатії в 2021 році

МЗС назвало 2021 рік гарним для дипломатії України. Очільник відомства Дмитро Кулеба перерахував основні досягнення та ініціативи України, яких вдалось досягнути попри труднощі.

Відтак Кулеба виділив топ-10 перемог української дипломатії у році, що минає. Зокрема, назвав першу за 30 років стратегію зовнішньополітичної діяльності, азійську та африканську стратегії публічної дипломатії та комунікаційну стратегію МЗС.

До теми Україна робить все можливе, щоб підсилитися, – Кулеба про загрози на різних напрямках

Які ще досягнення виділив Кулеба:

створення Кримської платформи;

візит президента до США і побудова довірливих відносин із адміністрацією Джо Байдена;

нові економічні можливості для українських компаній;

зусилля дипломатів у посиленні українського війська;

запуск Асоційованого тріо і його визнання з боку ЄС;

дипломатія заради миру, щоб стримувати агресію Росії;

евакуація з Афганістану близько тисячі людей;

збереження можливостей для подорожей українців Європою;

зміцнення гордості за Україну.

Перемоги зовнішньополітичної стратегії

Як зауважив Кулеба, стратегія вперше структурувала нашу зовнішню політику й вивела її на новий проактивний рівень. Також чітко вдалось збалансувати інтереси й можливості країни.

Стратегія переносить центр ваги до Києва, щоб ми могли стояти твердо на ногах і дивитися на світ виключно власними очима,

– сказав міністр.

Завдяки цьому Україна зустрічає 2022 рік з найсильнішими позиціями за роки незалежності. В минулому залишаються багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність.

Кримська платформа

Кулеба також виділяє створення цього майданчику для обговорення ситуації в окупованому Криму. За його словами, цьогоріч вдалось вивести політику деокупації на абсолютно новий рівень всередині України і на міжнародній арені.

Нам вдалося досягти історичного результату попри шалений спротив Росії на всіх етапах,

– сказав міністр.

Чого очікувати Україні найближчим часом

Як стверджував міністр, на початку 2022 року в Україну з візитом має приїхати президент Туреччини Реджеп Ердоган. Українське МЗС наголошує на важливості цього візиту. Ердоган має брати участь у стратегічній раді "Україна – Туреччина".

Також Кулеба заявляв, що Володимир Путін може знову поговорити із Джо Байденом. Але в такому випадку американський лідер сконтактує і з українським президентом. Міністр запевнив, що такі перемовини за спиною не відбуватимуться.

Як казав Дмитро Кулеба, західні партнери України вже розробляють низку санкцій проти Росії, якщо та нападе на нас. Серед обмежень буде й відключення від платіжної системи SWIFT.

Як минув перший саміт Кримської платформи: дивіться відео