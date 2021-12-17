Кримська платформа і переговори з Байденом: Кулеба назвав перемоги дипломатії в 2021 році

17 грудня 2021 , 11:47
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Джерело:

МЗС України

МЗС назвало 2021 рік гарним для дипломатії України. Очільник відомства Дмитро Кулеба перерахував основні досягнення та ініціативи України, яких вдалось досягнути попри труднощі.

Відтак Кулеба виділив топ-10 перемог української дипломатії у році, що минає. Зокрема, назвав першу за 30 років стратегію зовнішньополітичної діяльності, азійську та африканську стратегії публічної дипломатії та комунікаційну стратегію МЗС.

До теми Україна робить все можливе, щоб підсилитися, – Кулеба про загрози на різних напрямках

Які ще досягнення виділив Кулеба:

  • створення Кримської платформи;
  • візит президента до США і побудова довірливих відносин із адміністрацією Джо Байдена;
  • нові економічні можливості для українських компаній;
  • зусилля дипломатів у посиленні українського війська; 
  • запуск Асоційованого тріо і його визнання з боку ЄС;
  • дипломатія заради миру, щоб стримувати агресію Росії;
  • евакуація з Афганістану близько тисячі людей;
  • збереження можливостей для подорожей українців Європою;
  • зміцнення гордості за Україну.

Перемоги зовнішньополітичної стратегії

Як зауважив Кулеба, стратегія вперше структурувала нашу зовнішню політику й вивела її на новий проактивний рівень. Також чітко вдалось збалансувати інтереси й можливості країни. 

Стратегія переносить центр ваги до Києва, щоб ми могли стояти твердо на ногах і дивитися на світ виключно власними очима,
–  сказав міністр.

Завдяки цьому Україна зустрічає 2022 рік з найсильнішими позиціями за роки незалежності. В минулому залишаються багатовекторність, позаблоковість, невизначеність, партнерозалежність.

Кримська платформа

Кулеба також виділяє створення цього майданчику для обговорення ситуації в окупованому Криму. За його словами, цьогоріч вдалось вивести політику деокупації на абсолютно новий рівень всередині України і на міжнародній арені.

Нам вдалося досягти історичного результату попри шалений спротив Росії на всіх етапах,
– сказав міністр.

Чого очікувати Україні найближчим часом

Як минув перший саміт Кримської платформи: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик