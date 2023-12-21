Він і далі в аварійному стані: в ОК "Південь" розповіли, чи відновив ворог Кримський міст

Наразі росіяни й надалі використовують Кримський міст, однак не так інтенсивно, як ми їм цього хотілося б. І зовсім не так, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, як зараз експлуатується Кримський міст. Про це пише 24 Канал.

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Кримському мосту "не дуже добре"

Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти не змогли повноцінно відновити Кримський міст після атак.

Міст залишається в хворобливому стані, тому що повноцінно відновитися йому не вдалося. Тим більше що зараз погодні умови надзвичайно виснажливі для нього,

– сказала вона.

Гуменюк нагадала, що коли цей міст ще проєктували, він від початку не був розрахований на потужні шторми, які зараз спостерігаються у Чорному морі. І точно вже росіяни не розраховували при будівництві на "шторми неприродного характеру".

Якщо ще згадати про шторми, які неприродно характеру, так скажемо, а кориговані, то йому дійсно не дуже добре,

– зауважила Гуменюк.

Тепер Росія використовує міст дуже обережно

За словами Гуменюк, наразі Кримський міст переважно використовується для цивільних потреб. Однак рух автомобілів там значно уповільнений, і часто використовується реверсивний рух.

Звичайно, окупанти час від часу використовують залізничну колію для військових потреб, однак тепер такі перевезення обмежені.

Тому що технічно він (Кримський міст – 24 Канал) нездатний витримувати ті навантаження, які хотіли б на нього накласти,

– уточнила Гуменюк.

Біля Кримського мосту знову "димно"