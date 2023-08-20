"Бавовна" завітає ще не один раз, – військовий експерт про долю Кримського мосту

В СБУ розкрили подробиці щодо вибухів на Кримському мосту у жовтні 2022 та в липні 2023 року. Та "бавовна" завітати на переправу може ще не один раз.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що цей логістичний напрямок є дуже важливим для путінського війська. А це означає, що він є пріоритетною ціллю для Сил оборони України.

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"Якщо "бавовна" завітала двічі до Керченського мосту, вона обов'язково завітає туди ще не один раз", – вважає Селезньов.

За його словами, колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес зазначав про те, що для того, аби в мінімальні терміни та з найменшими витратами звільнити тимчасово окупований Крим від росіян, треба виконати дві місії.

Чому на Кримський міст ще раз завітає "бавовна": дивіться відео

Перша із них – зруйнувати Кримський міст, а далі системно планомірно руйнувати російські військові частини, військові об'єкти на території Криму та Севастополя. За даними відкритих джерел, таких об'єктів на території тимчасово окупованого півострова нарахували 232. Однак припускають, що їх може бути до пів тисячі.

Щойно ми матимемо достатню кількість високоточних далекобійних ракет, наприклад, ATACMS, ми матимемо змогу реалізувати цей план досить в короткі терміни, працюючи на відстані до 250 кілометрів,

– зауважив військовий експерт.

Коли українська армія фактично впритул наблизиться до кримських перешийків, то вона матиме змогу реалізувати план щодо руйнування бойового потенціалу російського війська.

Крим та Севастополь, вважає Владислав Селезньов, для Владіміра Путіна є найбільш жаданою та дуже дорогою "іграшкою" у світі.

"Тому, думаю, український Генеральний штаб абсолютно чітко розуміє всі ризики безпосередньо для Путіна щодо ймовірності втрати ним контролю над Кримом. І над реалізацією цього завдання працюють наші Сили оборони тут і зараз", – підсумував військовий експерт.

Доля Кримського мосту