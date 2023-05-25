Навчання вийшли з-під контролю, – боєць ЗСУ висміяв окупантів за дим над Кримським мостом

Вчора, 24 травня, над Кримським мостом здійнявся густий дим. Окупаційна "адміністрація" вчергове заявила про так звані навчання.

Цікаво, що вони справді планувалися на Кримському мосту. Але росіяни нічого не можуть зробити нормально, тому ці навчання вийшли з-під контролю. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов.

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"Загорілася техніка, яка мала начебто відпрацьовувати оборону мосту невідомо з якого напрямку. Через цю позаштатну ситуацію росіянам довелося повністю перекрити міст. Лише після того, як вони прибрали наслідки своїх "учєній", поновився рух на Кримському мосту", – зауважив боєць.

Крим атакували дрони

Ба більше, окупанти бідкаються, що Севастополь та інші райони півострова атакували безпілотники. Традиційно, вони запевняють, що "відпрацювала ППО".

Вони завжди кажуть, що "дрони нікуди не влучили", "не долетіли", "все спокійно". А потім новина про те, що у Севастополі горить нафтобаза, під Євпаторією уражена велика стоянка російської техніки. Вірити джерелам окупантів – це не поважати себе,

– наголосив Самойлов.

Щодо того, що у Криму буцімто працювала ППО, є два варіанти: або туди дійсно щось летіло, або вони просто розстрілюють небо і доповідають про "відбиття шаленої атаки".

"Дивіться, які ми молодці, ми збили 1500 "Байрактарів", дайте нам ще грошей на "укріплення оборони". Це для них нормальна практика зараз", – наголосив захисник.

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