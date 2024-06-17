Керченський міст – не єдина ціль: росіяни панікують через можливі атаки на Крим

Тимчасово окупований Крим давно перестав бути безпечним місцем для росіян. Все частіше там знищують кораблі Чорноморського флоту, військові об'єкти та системи ППО. Окупанти серйозно хвилюються через атаки на Кримський міст.

Можливо, росіяни перестали використовувати його на повну, втім міст досі забезпечує значну частку логістики. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, пояснивши, що окупанти, однак, хвилюються не лише за безпеку Кримського мосту.

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Вразливий не лише Кримський міст

Партизанський рух "Атеш" нещодавно опублікував світлини, на яких видно, як росіяни намагаються захистити Кримський міст від можливих атак морськими дронами. Останнім часом їхня робота активізувалась.

Окупанти насправді бояться за всю територію Криму, Кримський міст зокрема. Він, хай не стовідсотково, а все ж виконує значну логістичну роботу. Через нього, а також поромні переправи перевозять особовий склад, пальне та пороми,

– зазначив Сергій Братчук.

Варто також не забувати, що окупантам необхідно наповнювати ресурсами той особовий склад, що перебуває у Криму. Мовиться не лише про паливо, але й, наприклад, продукти. Тож, безумовно, росіяни досі використовують Керченський міст для власних військових та не лише потреб.

"Кримський міст відіграє у цьому забезпеченні основну роль. Тому, зрозуміло, що ворог намагається убезпечити Кримський міст. Втім перед ними стоїть й інше завдання – убезпечити залишки Чорноморського флоту. Зокрема, три ракетоносії, які на сьогодні (17 червня – 24 Канал), ховаються в Азовському морі. Інші бойові кораблі стоять у Новоросійську. На чергуванні у Чорному морі є підводний човен – ракетоносій. Головне завдання для росіян – захистити і їх", – пояснив Братчук.

Уздовж Керченського мосту росіяни поставили бонові загородження. Вже не вперше росіяни вдаються до таких заходів, однак зараз щільність цих загороджень стала вищою. З іншого боку українське виробництво морських дронів також не стоїть на місці та розвивається відповідно до нових викликів.

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