Дрони чи ракети: у ГУР сказали, чим буде знищений Кримський міст

Міст через Керченську протоку – стратегічний об'єкт. Ця незаконна ворожа конструкція буде знищена.

На цьому в інтерв'ю Апостроф TV наголосив представник ГУР. Вадим Скібіцький зауважив, що наразі все забезпечення окупантів іде саме Кримським мостом, передає 24 Канал.

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"Ціль є, вона буде знищена"

Керченський міст – стратегічний об'єкт. У ГУР розуміють, на скільки він стратегічний для нас і на скільки стратегічний для Росії.

Усе забезпечення на сьогодні йде цим шляхом, зазначив Скібіцький. Додав, що через це окупанти й будують залізницю по суходолу з території Росії до Бердянська, Маріуполя, Мелітополя.

Це ціль. Відповідно, ціль є – вона буде знищена. Якими силами й засобами – необхідно вже буде розраховувати, планувати, для того, щоб досягти успіху,

– підкреслив генерал-майор.

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На окупантів чекають "сюрпризи"