Дрони чи ракети: у ГУР сказали, чим буде знищений Кримський міст
Міст через Керченську протоку – стратегічний об'єкт. Ця незаконна ворожа конструкція буде знищена.
На цьому в інтерв'ю Апостроф TV наголосив представник ГУР. Вадим Скібіцький зауважив, що наразі все забезпечення окупантів іде саме Кримським мостом, передає 24 Канал.
До речі Болісно, але без припадку, – Буданов про можливу реакцію Путіна на знищення Кримського мосту
"Ціль є, вона буде знищена"
Керченський міст – стратегічний об'єкт. У ГУР розуміють, на скільки він стратегічний для нас і на скільки стратегічний для Росії.
Усе забезпечення на сьогодні йде цим шляхом, зазначив Скібіцький. Додав, що через це окупанти й будують залізницю по суходолу з території Росії до Бердянська, Маріуполя, Мелітополя.
Це ціль. Відповідно, ціль є – вона буде знищена. Якими силами й засобами – необхідно вже буде розраховувати, планувати, для того, щоб досягти успіху,
– підкреслив генерал-майор.
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На окупантів чекають "сюрпризи"
- Раніше начальник ГУР анонсував нові "сюрпризи" для окупантів у Криму.
- Кирило Буданов зазначив, що не рекомендував би цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.
- Також генерал-лейтенант відповів на запитання, чи палатиме Кримський міст у 2024 році. Сказав, що палати немає чому, він має закінчити своє існування.
- До речі, Буданов оцінив ймовірну реакцію Путіна на знищення. Зауважив, що така втрата "буде болісною" для російського диктатора. Втім, говорити, що Путіна "схопить припадок", не є правдою.