Далі буде, – ГУР заінтригувало відео з "абсолютно зайвим" Кримським мостом
Джерело:ГУР
Україна ніколи не приховувала, що однією з головних цілей для знищення є незаконно побудований Кримський міст. У розвідці натякнули, що осінній вітер може трохи розхитати переправу.
У середу, 22 листопада, Головне управління розвідки опублікувало відео, переглянувши яке залишається чимало запитань. Зокрема, на ролику показано море; міст, що сполучає Кримський півострів з територією Росії; та український прапор.
Дивіться також Росіяни контрнаступають на Півдні й під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта фронту
ГУР "має плани" щодо Кримського мосту
Невідомий автор зняв на телефон відео, на якому – український прапор. Збоку листочок, на якому написано: "ГУР Артан", а потім камера показує Кримський міст. Власне, "Артан" – це спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України.
Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція (Кримський міст – 24 Канал). Далі буде…
– йдеться у підписі до ролика.
Поки не можна сказати достеменно, який саме задум мають наші розвідники щодо Кримського мосту та коли він буде реалізований. Однак результат цих "планів" – очевидний і для кожного громадянина нашої держави, і для ворожої: ця переправа не буде стояти між незаконно окупованим Кримом і Росією.
ГУР заінтригувало відео, на якому видно Кримський міст: дивіться відео
Попередні операції
- Вперше вибухи на Кримському мосту чули 8 жовтня 2022 року. Згодом голова СБУ Василь Малюк розповів, що це був підрив, організований українською стороною. Наші спецслужбовці взяли металеві циліндри, заповнені гексогеном – 21 тонною у тротиловому еквіваленті. Їх обмотали плівкою, аби росіяни нічого не помітили. Власне, "офіційно" вантажівка перевозила через Кримський міст саме рулони плівки.
- Вдруге вибух на Кримському мосту пролунав 17 липня 2023 року. Через деякий час в Службі безпеки підтвердили, що використали експериментальний морський безпілотник для удару по переправі. Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє покриття – окупанти перекрили рух мостом. У загарбників виникло чимало труднощів з логістикою, адже цю переправу вони використовували для військових перевезень.