Далі буде, – ГУР заінтригувало відео з "абсолютно зайвим" Кримським мостом

Україна ніколи не приховувала, що однією з головних цілей для знищення є незаконно побудований Кримський міст. У розвідці натякнули, що осінній вітер може трохи розхитати переправу.

У середу, 22 листопада, Головне управління розвідки опублікувало відео, переглянувши яке залишається чимало запитань. Зокрема, на ролику показано море; міст, що сполучає Кримський півострів з територією Росії; та український прапор.

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ГУР "має плани" щодо Кримського мосту

Невідомий автор зняв на телефон відео, на якому – український прапор. Збоку листочок, на якому написано: "ГУР Артан", а потім камера показує Кримський міст. Власне, "Артан" – це спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України.

Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція (Кримський міст – 24 Канал). Далі буде…

– йдеться у підписі до ролика.

Поки не можна сказати достеменно, який саме задум мають наші розвідники щодо Кримського мосту та коли він буде реалізований. Однак результат цих "планів" – очевидний і для кожного громадянина нашої держави, і для ворожої: ця переправа не буде стояти між незаконно окупованим Кримом і Росією.

ГУР заінтригувало відео, на якому видно Кримський міст: дивіться відео

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