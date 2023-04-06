Маємо власні можливості, – Мусієнко про значення для росіян Кримського мосту та його вразливість

На початку контрнаступу ЗСУ однією з головних цілей наших сил може стати Кримський міст. Але для цього маємо отримати від США ракети ATACMS.

Україна має власні певні сили і спроможності для того, щоб завдати ударів по Криму. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що українські сили вже неодноразово це доводили.

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Крим активно мілітаризували

Мусієнко нагадав, що Україна "чимось" знищила в Криму аеродром у Новофедорівці. Також в Джанкої було ліквідовано російські ракети "Калібр"

Це були не американські ракети – це була якась інша зброя. Тому ми маємо можливості і будемо їх розвивати,

– наголосив він.

Знищення Кримського мосту і без контрнаступу зменшить логістичний потенціал ворога. А також відріже російські угруповання військ від з'єднання з материком.

"За роки окупації Криму росіяни активно його мілітаризували. Там відновились військові об'єкти, які раніше не використовувались після розпаду Радянського Союзу. Також більшість мобілізованих прибувають на Південь України саме через Крим", – зауважив військовий експерт.

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Це дуже важливо

На яких саме ділянках фронту відбудеться український контрнаступ ми не можемо знати. Але якщо його мета – звільнення всієї окупованої території України, то наступ може бути спрямований й на Південь України.

"З цієї точки зору знищення Кримського мосту дуже важливе. І як тільки настане момент для цього, у нас знайдеться необхідна зброя, яка уразить цей міст", – зазначив Мусієнко.

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