Вже вся ескалація була, – Каспаров про значення Кримського моста для партнерів України

Як наголошують експерти, для вдалого контрнаступу ЗСУ вкрай важливо зруйнувати Кримський міст. Однак для цього ми маємо отримати відповідну зброю від партнерів, зокрема ракети ATACMS.

На початку війни питання руйнування Кримського мосту не підіймалось, тому що союзники побоювались ескалації з боку Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Збільшує шанси українських військ

Він зауважив, що зараз вже ніхто не боїться погроз російського диктатора.

Західні країни вже не хвилюють істеричні крики російських пропагандистів про ескалацію. Вже вся ескалація була, то нехай вони кричать,

– підкреслив опозиційний політик.

Також Каспаров нагадав, що зруйнована 8 жовтня 2022 року, невідомо з яких причин, частина Кримського моста була розташована в українських територіальних водах.

"Головним чинником в ухваленні рішення про надання Україні далекобійної зброї буде те, що будь-яке пошкодження Кримського моста збільшує шанси українських військ досягти вирішального перелому у війні. І не важливо чим його буде пошкоджено – ATACMS чи іншою зброєю", – наголосив опозиціонер.

Гаррі Каспаров про наслідки руйнування Кримського моста: дивіться відео

Путін нікого не лякає

Проте на Заході ще існують побоювання, що через контрнаступ ЗСУ, який означатиме кінець путінської Росії, кремлівський диктатор перетвориться на щура, якого загнали в кут. І, мовляв, не потрібно цього робити, інакше знову таки буде ескалація.

"Ну той що? Так, щур у куту, а що вона зможе звідти зробити? Буде кидатися? Так ми це знаємо, що вона на це здатна. Тому на Заході ескалація, якою погрожує Путін, навряд чи когось може налякати", – впевнений Гаррі Каспаров.

Що відбувається довкола Кримського моста