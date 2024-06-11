"Все зміниться 12 червня": що за дивні написи з'явились у Криму

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Росіяни не лише бідкаються через постійні атаки, які вони не можуть відбивати, а й лякаються від красномовних попереджень, що почали з'являтися по всьому півострову.

Окупанти вже почали підготовку до десантно-морської операції, яку очікують з українського боку. Однак пріоритетом українських військових є зовсім не це. Владислав Селезньов, військовий експерт в етері 24 Каналу нагадав про слова керівників наших спецслужб, які однозначно висловлювалися про долю Кримського мосту.

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Росіянам у Криму стає страшніше

У різних містах тимчасово окупованого Криму з'явилися дивні надписи із датою 12 червня. У цей день кримчан закликають триматися якомога далі від військових об'єктів і не пересуватися Кримським мостом.

Цікаво зауважити, що 12 червня росіяни відзначають День Росії.

Генерал Малюк та генерал Буданов говорили про те, що Керченський міст не доживе до липня. Мені достеменно невідомо, чи станеться це 12 червня, чи трохи згодом. Але логіка українських сил оборони є очевидною: системна та методична руйнація елементів ворожої ППО говорить про те, що ми накопичили ресурси та створюємо відповідне підґрунтя для масованої атаки на Керченський міст,

– наголосив Владислав Селезньов.

Очевидно, що росіяни дуже нервують через таку можливість. Хоч 11 червня, у середу, Криму може нічого не загрожувати, однак окупанти все одно змушені реагувати на відповідні виклики та витрачати певні ресурси. Адже загроза настільки реальна, наскільки й надумана.

Варто додати, що днями у Криму хакери перервали трансляцію пропагандистського каналу. Натомість глядачі могли побачити картинку, яка натякає на знищення Сімферопольської телевежі також 12 червня.

Підготовка окупантів

До слова, панікують росіяни не лише через удар по Кримському мосту.

Російська армія навіть готується до десантно-морської операції у виконанні українських сил оборони. Згадайте, скільки було свідчень про те, що росіяни риють окопи в Сімферопольському, Сакському, Чорноморському районах, намагаючись уникнути атаки з моря,

– зауважив військовий експерт.

Ба більше, минулого тижня у Євпаторії проводили навчання, де російські військові гатили у бік Чорного моря. Так вони відпрацьовували контрдії та оборону від морського десанту України.

"Така собі історія. Я маю великі сумніви, що ми зможемо реалізувати таку місію, хоча б тому, що у нас не так багато ресурсів для реалізації масштабної морської десантної операції. А проте росіяни готуються, витрачають купу ресурсів – людських і матеріально-технічних, щоб бути напоготові. До чого готуються – невідомо", – підкреслив Селезньов.

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