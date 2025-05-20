У ВМС відповіли, чому Кримський міст досі стоїть

Для Росії Кримський, або Керченський міст – ідеологічний символ. У ВМС розповіли, чому досі не зруйнували його.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому Сили оборони не зруйнували Кримський міст

Росіяни чутливо реагують на найменші загрози для мосту через Керченську протоку. Кримський міст перекривають, якщо є потенційна загроза. Тому туристи, які хочуть відпочити на окупованому півострові, стоять у кілометрових заторах.

Ворог посилив там охорону та вкладає в цю справу серйозні ресурси. Саме тому міст ще не зруйновано.

Цікаво! Нещодавно Кирило Буданов сказав, що у 2024 році міст не змогли зруйнувати.

"Ми бачили, як ефективно можуть знищуватись засоби протиповітряної оборони в Криму. І тому окупанти змушені зберігати високу концентрацію ППО", – пояснив Плетенчук.

Висока щільність ППО зберігається навколо об'єктів, які мають стратегічне значення. Це і сам Кримський міст, і численні військові бази.

Також у ВМС розповіли про небезпеку для Одещини.