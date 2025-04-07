Усе ще ціль ЗСУ: командувач ВМС пояснив, що допоможе зруйнувати Кримський міст

Керченський міст, який з'єднує анексований Крим із Росією, все ще залишається ціллю для Сил оборони. Проте для його руйнування необхідно дотримуватись "інформаційної тиші".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Військово-Морських Сил України Олексія Неїжпапи в інтерв'ю "Крим.Реалії".

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Що сказав Неїжпапа про плани ЗСУ щодо Кримського мосту

Олексій Неїжпапа зауважив, що Кримський міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати.

Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта,

– наголосив командувач ВМС.

Водночас віцеадмірал вважає, що для досягнення успіху в руйнуванні Керченського мосту потрібно дотримуватись "інформаційної тиші".

"А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", – додав командувач ВМС.

Він також підкреслив, що кількість ударів по Криму не зменшилась, але їх інтенсивність менша.

Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому цілі є в Криму і в інших областях, де перебуває ворог, звісно. Тому я не можу вам надати такої аналітики… Цілі вражаються. Можливо, не всі відомі з преси, звісно. Мабуть, інтенсивність не така велика. Мабуть, це пов'язано з важливістю інших напрямків,

– сказав Олексій Неїжпапа.

До слова, раніше командувач Військово-Морських Сил розповідав, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований Росією для з'єднання своєї території з анексованим Кримом. Він зауважував, що двічі ЗСУ били вже по цьому мостовому переходу, а "Бог любить трійцю".