Чекати залишилось недовго, – командувач ВМС спрогнозував долю Кримського мосту
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа спрогнозував долю сумнозвісного Кримського мосту, який незаконно збудували росіяни. За словами віцеадмірала, мостовий перехід не достоїть до кінця 2024 року.
Про це Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Віцеадмірал запевнив, що знає, як довести Кримський міст до його логічного завершення, передає 24 Канал.
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Неїжпапа спрогнозував долю Кримського мосту
Під час розмови Гордон запитав у Неїжпапи про те, що варто очікувати стосовно Кримського мосту у 2024 році. Командувач ВМС заявив, що вважає, що до кінця цього року Керченський міст не вистоїть.
Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно,
– сказав віцеадмірал.
Крім того, Неїжпапа також ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком". За словами командувача ВМС, він знає, як можна довести мостовий перехід окупантів до такого стану.
Про знищення мосту казав і Кирило Буданов
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що Кримський міст уже може бути ліквідований у 2024 році. За словами глави ГУР, "палати немає чому, він має закінчити своє існування".
- Крім того, Буданов оцінив ймовірну реакцію Владіміра Путіна на знищення Кримського мосту. На думку глави ГУР, нікого не цікавить, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста.
- Буданов також підкреслив, що така втрата "буде болісною" для Путіна. Але говорити, що російського диктатора "схопить припадок", не варто.
- Про Кримський міст також висловився і Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він сказав, що російський міст ще існує винятково із технічних причин, адже в України наразі немає зброї, яка могла б його ефективно знищити.
- Водночас дипломат висловив сподівання, що Кримський міст одного дня таки "піде на дно". І того дня, за словами глави МЗС, увесь світ відкоркує пляшку шампанського