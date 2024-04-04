Поки лише на папері, – у ГУР розповіли, як окупанти зміцнили оборону Кримського мосту

Кримський міст – незаконна російська споруда на тимчасово окупованій території України. А ще це військовий об'єкт, який рано чи пізно ми знищимо. Водночас слід розуміти, що ворог намагається його захистити.

Детальніше про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зауважив, що на папері окупанти зміцнили оборону Кримського моста.

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Недооцінювати ворога не можна

Насамперед вони зміцнили оборону і цього об'єкта, інших об'єктів, кораблів від атак українських морських дронів, на папері і в звітності. Ми регулярно знаємо, що рапортують нагору, що всі необхідні заходи вжиті, такого ніколи не повториться точно. Але потім проходить час і ми бачимо, що військовий російський корабель знищений чи інші об'єкти. Це означає, що робота триває,

– зауважив Юсов.

Водночас він зазначив, що недооцінювати ворога не можна. Представник ГУР МО додав, що ми бачимо затоплені баржі, значне посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Ворог усе це робить. Також Андрій Юсов зазначив, що дії українських сил безпеки й оборони не мають лінійний, повторюваний характер. Разом з тим, за його словами, всі заходи російських загарбників враховують.

Юсова спитали про знищення Кримського мосту

Напередодні західні ЗМІ написали про те, що у ГУР МО їм повідомили плани на найближчий час, які стосуються Кримського мосту. Мовляв, його мали б атакувати у першій половині 2024 року.

Як зазначив Андрій Юсов, медіа посилалися на анонімні джерела. І що це додатково коментувати, за його словами, не варто. Він додав, що інциденти на незаконній споруді, яку ворог використовує у військових цілях, були.

І зрозуміло, що всі військові цілі на українських тимчасово окупованих територіях, а також ті, які використовуються загарбниками для постачання сил і засобів для окупаційного угруповання, це законні цілі для України,

– наголосив Юсов.

Водночас він додав, що було б недоцільно оголошувати додаткові деталі чи робити анонси або запрошення для ворога. Тому він ще раз зазначив, що публікацію коментувати не будуть. Разом з тим заявив, що Україна та українські сили безпеки продовжать свою роботу у напрямку звільнення та деокупації територій, а також знешкодження військових об'єктів і цілей противника.