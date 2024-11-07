Дуже важлива логістична ланка: від чого росіяни намагаються захистити Кримський міст

Росіяни поблизу Кримського мосту продовжують будівництво оборонних споруд. Там окупанти зводять ще один міст. Ймовірно, метою таких заходів безпеки є унеможливити знищення важливої для них логістичної ланки.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зазначивши, що росіяни з перших днів окупації Криму почали будувати Керченський міст. Завдяки цій незаконно збудованій конструкції противник ввозив на територію півострова харчі, військове озброєння, особовий склад збройних сил Росії, паливо та будівельні матеріали.

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Оборонні конструкції довкола Кримського мосту

Ескендер Барієв назвав три версії чому окупанти зводять оборонні конструкції довкола Кримського мосту.

По-перше, завдяки додатковому будівництву, окупанти намагаються покращити власні спроможності захищати цей міст.

"Він для росіян дуже важливий як політично, так і стратегічно", – сказав член Меджлісу кримськотатарського народу.

По-друге, та незаконно збудована конструкція постійно потребує інженерних укріплень. Ескендер Барієв пояснив, що все через природні особливості півострова, які негативно впливають на опори Кримського мосту та постійні атаки Сил оборони.

По-третє, росіяни довкола мосту встановлюють загородження, які мали б захищати його від впливу моря. Однак через постійні шторми ці системи не працюють.

Такі версії можуть пояснити, чому росіяни намагаються постійно захищати Керченський міст. Крім того, вони встановлюють системи ППО, адже для них це дуже важливий об'єкт,

– зауважив Барієв.

Нагадаємо, операцію з підриву Кримського мосту Служба безпеки України готувала понад пів року. Перший удар відбувся 8 жовтня 2022 року під керівництвом голови СБУ Василя Малюка. Ця подія стала важливим стратегічним успіхом, оскільки порушила логістику росіян і зруйнувала міф про недоторканність мосту.