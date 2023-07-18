"Бавовна" його знайшла: Садовий розібрав Кримський міст на відмінки
18 липня 2023, 08:15Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на нову потужну "бавовну" на Кримському мосту. Він розібрав міст на відмінки.
Спочатку Садовий наголосив, що Кримський міст ще довго не вистоїть, а скоро – його взагалі не буде. До речі, напередодні повідомлялось, як відреагували українці на "втомлений" Кримський міст.
Зверніть увагу "Паніки нєт": на виїздах із Криму кілометрові затори, окупанти скасовують усі автобусні рейси
Садовий розібрав Кримський міст на відмінки
Так, мер Львова оприлюднив так звані ранкові вправи для повторення української граматики та розібрав Кримський міст на відмінки.
- "Н: Кримський міст ще довго не вистоїть.
- Р: Кримського моста скоро взагалі не буде.
- Д: Кримському мосту передали трохи Лендлізу.
- З: "Бавовна" знайшла свій Кримський міст.
- О: Чим ще можна вдарити по Кримському мосту?
- М: На Кримському мосту тепер нічого не їздить.
- К: Кримський мосте, ти п'яний, йди додому".
Ситуація з Кримським мостом: останні новини
- Після вибухів на Кримському мосту з тимчасово окупованого півострова почали масово тікати росіяни. Місцями вже утворилися затори до 25 кілометрів.
- В ISW вважають, що атака на Кримський міст матиме подальші наслідки для російської логістики на Півдні України. Міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку, що підтримують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
- Також аналітики зауважили, що російська логістика на Півдні України постраждає в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Це посилить значні скарги у ворожій армії.
- Наразі автомобільне сполучення на Кримському мості не функціонує. Росіянам, які тікають з українського Криму, окупаційна влада радить скористатися "альтернативним" маршрутом, який довжиною в 387 кілометрів й проходить через окуповані території України – Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь й на Ростовську область.
- До речі, вибух на Кримському мосту, який стався вночі 17 липня, спричинив справжній переполох серед окупантів. Росіяни посилили перевірки на блокпостах і вимагають хабар за виїзд.
- Після підриву Кримського мосту вздовж майже всього сухопутного коридору росіяни збільшують кількість блокпостів. Окупанти роблять це не для контролю за безпекою, а щоб обдирати людей, які виїжджають з Криму.