Україна втретє б'є по Кримському мосту: що відбувається на півострові

СБУ 3 червня провела унікальну спецоперацію, вразивши сумнозвісний Керченський міст ворога. Це вже третій раз, коли Україна змогла завдати шкоди незаконно збудованій конструкції ворога в анексованому Криму.

Яких пошкоджень зазнав Кримський міст, що відбувається на півострові після успішних дій України – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Де розташований Кримський міст і чому він такий важливий для Путіна: пояснюємо на карті

Що відбувається у Криму після ураження Керченського мосту