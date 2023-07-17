Вирви та суттєві пошкодження: окупанти показали Кримський міст після потужної "бавовни"
Російські загарбники оприлюднили кадри, як виглядає Кримський міст після нічної "бавовни". На них видно вирви та суттєві пошкодження.
Відповідні кадри показали пропагандистські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Зауважимо, що атака на Кримський міст була частиною спецоперації СБУ та ВМС.
Дивіться також Вибухи на Кримському мосту: з'явились кадри сильно пошкодженого шляхопроводу
Як виглядає Кримський міст після "бавовни"
У мережі оприлюднили перші хвилини після вибуху на Кримському мосту. На кадрах видно машину, в якій їхала загибла сімейна пара, та швидка допомога, в якій перебувала їхня 14-річна донька.
До того ж видно, як через гучномовець звучить оголошення терміново залишити Кримський міст.
Перші хвилини після вибуху на Кримському мосту: дивіться відео
Також відео пошкодженої вибухом частини мосту оприлюднив один із кримських телеканалів. Зараз на місці події – лише вирви та суттєві пошкодження.
Вирви та пошкодження на Кримському мосту: дивіться відео
Пропагандисти кажуть, що після нічного підриву ділянка на 146-му кілометрі траси А-290 "Новоросійськ – Керч" частково обвалилася.
Ділянка частково обвалилася: дивіться відео
Підрив Кримського мосту 17 липня: що відомо
- На Кримському мосту вночі 17 липня пролунали гучні вибухи через що, на мості утворилися пошкодження.
- Згодом стало відомо, що ця атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил нашої держави.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що наразі відомство не може висловлюватися щодо атаки на Кримський міст. Попри це, він все ж заінтригував, що сам він є "зайвим" для Криму в цілому.
- Джерела 24 Каналу підтвердили, що до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, а сам міст атакували з допомогою надводних дронів.
- Водночас речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що не має такої інформації, та закликав дочекатись офіційних повідомлень.
- У мережі активно діляться фото та відео з місця вибуху на Кримському мосту. На них відразу видно пошкоджений джип з людьми. Також на кадрах видно, що один із прольотів мосту впав у море, зруйновані й інші конструкції. Наразі на місці працюють екстрені служби.
- Зараз роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинено через "надзвичайну подію" на Кримському мості. Також тимчасово припинено рух залізничного транспорту Кримським мостом. Поліція біля мосту попереджає водіїв, що поромна переправа не працює.