"Толока", "Марічка" або щось інше: чим саме Україна могла втретє підірвати Кримський міст

3 червня СБУ втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою. Було підірвано одну з опор головного прольоту.

Підрив мосту був здійснений на глибині близько 10 метрів. "Незаконна конструкція" перебуває в аварійному стані, передає 24 Канал.

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"Толока", "Марічка" або інші

Як зазначає Defense Express, наразі залишається невідомим, чим саме був уражений Кримській міст. Закладання понад 1 тонни вибухівки навряд могло бути здійснене за допомогою плавців. Тому, ймовірно, СБУ використала підводні дрони.

Наприклад, це міг бути дрон "Толока" – TLK 400. Він має довжину 4 – 6 метрів, дальність 1200 кілометрів та масу бойової частини до 500 кілограмів. Також це міг бути TLK 1000 довжиною 4 – 12 метрів, дальністю 2000 кілометрів та з корисним навантаженням 5000 кілограмів.

Також ще у серпні 2023 року було показано випробування підводного дрона "Марічка", довжиною 6 метрів, діаметром 1 метр, дальністю ходу до 1000 кілометрів, здатністю нести більше 1000 кілограмів.

Усі відомі проєкти українських підводних дронів мають системи, які відповідають за зв'язок з оператором та супутникову навігацію. Для чого у них може бути реалізована телескопічна щогла.

Зауважимо, що дальність маршруту для морського дрона до Кримського мосту становить близько 650 кілометрів. Останні кілометри для проходу найважчі, оскільки необхідно враховувати можливість розміщення росіянами акустичних сенсорів, а також чітко пройти фарватером не зачепивши бонові загородження.

Не виключено, що підводний дрон, якщо йдеться саме про нього, міг бути прикріплений до корпусу судна, яке прямувало до російського порту в Азовському морі. У такому разі зникає проблема запасу ходу та автономності, а також питання подолання систем акустичного контролю. Водночас це припущення відокремлює пристрій від відомих на сьогодні українських підводних дронів, адже в такому сценарії йому потрібно було б долати значно коротшу дистанцію.