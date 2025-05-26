Росія готує альтернативу Кримському мосту, – Плетенчук
- Росія створює альтернативний шлях на окупованих територіях, щоб замінити Кримський міст, сказав Дмитро Плетенчук.
- Російські окупанти ретельно охороняють Кримський міст. Шляхопровід має для загарбників логістичний та ідеологічний інтерес.
Російські загарбники розуміють, що Кримський міст лишається у "полі зору". Тому окупанти створюють на тимчасово окупованих територіях нашої країни альтернативний шлях суходолом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських Сил Дмитра Плетенчука в етері телемаратону.
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Що сказав Плетенчук про альтернативу Кримському мосту
За словами Дмитра Плетенчука, росіяни вкладаються доволі серйозно в інфраструктуру суходолом на окупованих територіях півдня країни тому, що хочуть підстрахуватися у разі можливого руйнування Кримського мосту.
Тому що цей об'єкт (Керченський міст – 24 Канал) у полі нашого зору, й вони чудово розуміють, що все одно – просто він там стояти не зможе,
– сказав речник.
Водночас капітан зауважив, що російські окупанти дуже ретельно охороняють Кримський міст, який незаконно побудували через Керченську протоку до анексованого у 2014 році українського півострова Крим.
"Насправді, там вже протягом тривалого часу без конструктивних змін (в охороні мосту – 24 Канал). Вони (окупанти – 24 Канал) реально прикладають максимум зусиль, щоб цей об’єкт зберегти. Так званий Кримський міст для них представляє логістичний інтерес, та ідеологічний", – сказав Дмитро Плетенчук.
До слова, на питання, чому Кримський міст досі стоїть, речник ВМС відповів, що ворог посилив навколо шляхопроводу охорону та вкладає в цю справу серйозні ресурси. Саме тому міст ще не зруйновано.