Росія готує альтернативу Кримському мосту, – Плетенчук

Російські загарбники розуміють, що Кримський міст лишається у "полі зору". Тому окупанти створюють на тимчасово окупованих територіях нашої країни альтернативний шлях суходолом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських Сил Дмитра Плетенчука в етері телемаратону.

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Що сказав Плетенчук про альтернативу Кримському мосту

За словами Дмитра Плетенчука, росіяни вкладаються доволі серйозно в інфраструктуру суходолом на окупованих територіях півдня країни тому, що хочуть підстрахуватися у разі можливого руйнування Кримського мосту.

Тому що цей об'єкт (Керченський міст – 24 Канал) у полі нашого зору, й вони чудово розуміють, що все одно – просто він там стояти не зможе,

– сказав речник.

Водночас капітан зауважив, що російські окупанти дуже ретельно охороняють Кримський міст, який незаконно побудували через Керченську протоку до анексованого у 2014 році українського півострова Крим.

"Насправді, там вже протягом тривалого часу без конструктивних змін (в охороні мосту – 24 Канал). Вони (окупанти – 24 Канал) реально прикладають максимум зусиль, щоб цей об’єкт зберегти. Так званий Кримський міст для них представляє логістичний інтерес, та ідеологічний", – сказав Дмитро Плетенчук.

До слова, на питання, чому Кримський міст досі стоїть, речник ВМС відповів, що ворог посилив навколо шляхопроводу охорону та вкладає в цю справу серйозні ресурси. Саме тому міст ще не зруйновано.