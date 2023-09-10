Кримський міст треба вивести з ладу бодай на певний період: по чому саме треба бити

Кримський міст – законна ціль для ударів з боку ЗСУ. Насамперед важливо знищити або хоча б пошкодити залізничний міст, по якому перевозять оснащення для російський окупантів.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, якщо вивести Кримський міст з ладу хоча б на кілька місяців або навіть тижнів, це вже буде велика допомога ЗСУ.

Читайте також У Кримського мосту залишилось дуже мало часу, – Гуменюк

Велика підтримка для ЗСУ

Юрій Федоров вважає, що в українських військових є засоби, які можуть знищити або хоча б пошкодити Кримський міст. У жовтні 2022 року відбувся вибух на мосту. Якщо станеться новий, то виведе міст з ладу на кілька місяців.

Тому навіть якщо на певний час залізнична лінія буде виведена з ладу, це дуже велика підтримка ЗСУ. Наприклад, якщо вдасться підірвати одну з опор моста, це буде дуже серйозно. Щоб відновити опору, потрібно побудувати її заново. Там безліч складнощів. Відновити проліт, який перекинувся у воду, легше, але все одно вимагає часу,

– пояснив він.

Федоров про удари по Кримському мосту: дивіться відео

Кримський міст: останні новини