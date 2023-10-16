Біля Кримського мосту будують "нові бар'єри": супутникові знімки

Росіяни бояться подальших атак на Кримський міст. Для цього вони продовжують споруджувати "бар'єри". Останні мали б врятувати ворога від морських дронів.

Власне, OSINT-дослідник H I Sutton виклав у мережу черговий супутниковий знімок. Завдяки йому можна побачити, що поблизу Кримського мосту відбувається спроба бодай якось захиститися від атак з боку України.

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Окупанти будують "нові бар'єри"

Нагадуємо, що Кримський міст – незаконна забудова, яку Україна має право знищити. І це прекрасно розуміє ворог, намагаючись вберегти об'єкт від морських дронів, які останнім часом не дають ворогові видихнути.

Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (у високій роздільній здатності не бачив),

– пише він.



Біля Кримського мосту ворог будує нові бар'єти проти морських дронів / Супутниковий знімок

Проведення відповідних робіт може свідчити про те, що окупанти намагаються облаштувати бар'єрний захист. Щось подібне російські загарбники вже роблять уздовж мосту, щоб захистити його від морських дронів.

Ворог відводить свої судна від Криму

Власне, останнім часом окупанти продовжують відводити свої судна вглиб Росії. Їх перебазовують з тимчасово окупованого півострова Крим до Новоросійська.

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону зауважив, що на безпеку це особливо не вплине. А все тому, що ті ж самі "Калібри" ворог може надалі запускати. Водночас у наших військових буде більше часу на реагування, якщо ворог здійснюватиме атаки.

Автоматично напрошується питання, чи зможемо ми діставати російські судна у Новоросійську. За словами Плетенчука, мовиться про закритий басейн, тож ворогові "подітися нема куди". А це означає, що кораблі ворога будуть цілями для України доти, поки не будуть ураженими.

Звичайно ж, відведення суден певною мірою може ускладнити процес їхнього знищення. Втім, сам факт, що російським загарбникам довелося завести свої кораблі до пунктів базування, можна вважати досить суттєвим результатом.