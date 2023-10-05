Все, що могли – вони вже зробили, – Плетенчук про захист Кримського мосту

Російські загарбники на постійній основі роблять різні заходи, щоб захистити Кримський міст. Вони навіть побудували "непроникну" систему охорони.

Таким чином, все, що могли окупанти – вони вже зробили. Про це заявив речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про захист Кримського мосту

За словами Плетенчука, російські терористи постійно роблять заходи, щоб захистити Кримський міст. Вони вже побудували так звану систему охорони, яка є непроникненою.

Це стосується протиповітряної оборони і зараз, наприклад, є угрупування 5 кораблів і 4 катерів морської охорони ФСБ Росії, щоб охороняти цей об'єкт,

– зазначив речник.

Він наголосив: все, що могли зробити окупанти – вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями.

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